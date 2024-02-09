Эксперты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка рассказали, как отличить токсичную критику от полезной, в каких случаях она бывает конструктивной, помогает исправить ошибки или становится причиной низкой самооценки.

— Важно научиться отличать конструктивную критику от деструктивной и токсичной, уметь правильно на нее реагировать. К счастью, умение воспринимать конструктивную критику можно развить и использовать себе на пользу, — отмечают психологи.

Как отличить полезную критику от токсичной

По словам экспертов, советы и оценочные суждения от других людей и даже от ближайших родственников могут задевать вас и оскорблять. Если их слова влияют на вашу самооценку, заставляют вас чувствовать себя плохо, то это токсичная критика.

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Если цель токсичной критики — оскорбить, унизить человека, то критика конструктивная направлена на выявление недостатков, она аргументирована и может помочь человеку стать лучше, улучшить результаты своей работы.

— Задайте себе вопрос, достаточно ли осведомлен человек в предмете, который критикует, а также узнайте, на каких фактах основывается его суждение, — советуют специалисты.

Если отношение вашего критика к вам преимущественно негативное, и от него ничего кроме критики вы не слышите, то вероятнее всего, его слова являются проявлением предвзятого отношения или зависти.

Как правильно воспринимать критику

создайте дистанцию между собой и вашей деятельностью, это позволит легче воспринимать критику;

проследите за своим состоянием после очередной порции критики. Если вы чувствуете себя подавленно, постарайтесь остановить негативные мысли о себе. Иначе убеждение в собственной никчемности убедит вас, будто вы “недостаточно”: недостаточно красивы, недостаточно умны и т.д;

если кто-то нарушает ваши границы, разрушает ваше чувство достоинства, прекратите или хотя бы ограничьте общение с таким человеком;

попробуйте отвлечь себя, отдохните, фокусируйтесь на позитивных мыслях: здесь может помочь ведение дневника благодарности;

будьте добрее к себе, примите факт, что вы всегда являетесь достаточно хорошим/хорошей и никто не имеет права вас обижать.

Источник: Психологическая поддержка