Команда ученых Калифорнийского университета в США в ходе исследования выяснила, что люди, которые оценивают негативные чувства, как плохие, имеют больше симптомов тревоги и депрессии, чем те, кто воспринимают их в положительном или нейтральном свете.

По словам исследователей, полученные данные показывают, что люди чувствуют себя лучше, когда принимают свои неприятные чувства, как уместные и здоровые, и не пытаются бороться с ними или подавлять их.

— Когда мы воспринимаем наши эмоции, как плохие, мы накладываем еще больше плохих чувств на уже существующие, что заставляет нас чувствовать себя еще хуже, — говорит психолог и соавтор исследования Эмили Уиллрот.

В то же время, избегание или подавление чувств также может быть контрпродуктивным. В ходе небольшого клинического испытания исследователи попросили людей опустить одну руку в ванну с ледяной водой и либо принять свои ощущения боли, либо подавить их.

Те, кто пытался подавить свои чувства, сообщали о большей боли и не могли терпеть ледяную воду так долго, как те, кто смирился с дискомфортом. Другие исследования связывают эмоциональное подавление с повышенным риском проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и тревога.

Как примириться со своими чувствами

Во-первых, помните, что неприятные чувства являются частью человеческого опыта.

— Ни одна эмоция не является изначально плохой или неуместной, — отмечает Уиллрот.

По ее словам, негативные чувства могут даже служить цели. Тревога может помочь противостоять потенциальной угрозе, гнев — постоять за себя, а печаль — сигнализировать другим людям, что вам нужна их социальная поддержка».

Когда вы испытываете плохое чувство, вам не нужно любить это чувство, просто постарайтесь относиться к нему нейтрально. Новое исследование показало, что люди, которые реагировали нейтрально, были столь же психологически здоровы, как и те, кто реагировал более позитивно.

Во-вторых, нужно помнить, что негативное чувство не будет длиться вечно.

— Эмоции, как правило, недолговечны, поэтому, если мы просто позволим им пройти, часто они исчезают в течение нескольких секунд или минут, — объясняет автор исследования.

По ее словам, эмоциональное благополучие улучшается с возрастом. Это может быть частично связано с тем фактом, что люди, как правило, лучше принимают свои эмоции по мере взросления.