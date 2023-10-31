Специалист по психоаналитической терапии детей и подростков Виктория Кузьменко рассказала о типичных причинах развода и его последствиях, а также о том, как пережить этот тягостный разрыв.

— Конечно, может быть и простая причина развода — отношения себя исчерпали. Это вариант, когда люди могут спокойно поговорить и принять решение о завершении отношений. В других вариантах развод — чрезвычайно болезненный процесс, — отмечает эксперт.

По словам психолога, развод пары, у которой есть дети, особенно сложен. Поэтому несмотря на личные переживания, необходимо сделать усилие и спокойно помочь им понять, что это не значит, что их не будут теперь любить. Следует обязательно объяснить, что их вины в разводе родителей нет.

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Типичные причины развода и последствия

Домашнее насилие, абьюз, буллинг. Некоторые люди могут оставаться в таких отношениях, потому что насилие было воспринято как “язык любви”. Это может привести к тому, что жертва в дальнейшем не будет воспринимать нормальные, здоровые отношения, где партнеры уважают и заботятся друг о друге, а будет искать нового тирана.

Измена. Из-за недостаточного общения партнеры могут чувствовать неудовлетворенность и искать отношения с другими. Измена вызывает не только кризис в отношениях, она закладывает глубокое недоверие к партнеру в будущем.

Незрелые отношения, где оба партнера перекладывают ответственность на другого. В дальнейшем необходимо развивать навыки эффективной коммуникации, научиться разбирать конфликты и работать над укреплением отношений, иначе подобный сценарий может повториться.

Война. В основном рушатся отношения, которые были на грани. Для таких партнеров война становится “последней каплей”. В этой ситуации у человека может исчезнуть смысл жизни, может появиться депрессия. В таком случае нужно учиться жить для себя. Не для партнера или детей, как было раньше.

— Воспринимайте это как хорошую возможность знакомства с самим собой: найти то, что вдохновляет начать жизнь сначала, — советует Виктория Кузьменко.

Как пережить развод

Прежде всего психолог рекомендует позволить себе почувствовать и принять потерю, которая сопровождает развод. По словам специалиста, на самом деле большинство переживаний из-за развода — это боль от потери иллюзий и надежд, и очень редко это о действительно упущенных возможностях.

Проанализируйте ваш неудачный брак. Анализ причин поможет создать “психологическую почву” для восстановления и самопознания. Определите ваши ошибки и моменты, в которых вы сделали неверное решение. Помогите себе специальной литературой, курсами или обратитесь за профессиональной консультацией.

Убедите себя, что ваша жизнь продолжается после развода, и вы имеете возможность создать новое начало. Сейчас все кажется сложным, но скоро придет период “принятия” и “новых надежд”.

Не стесняйтесь обращаться за помощью: ищите поддержку у семьи, друзей. Если вы чувствуете тревожность, у вас плохой аппетит, нарушения сна и т.д., рассмотрите возможность консультации с психологом или психоаналитиком.

Источник: psykuzmenko.com.ua