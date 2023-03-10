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Психология

Принять на себя чужую боль: симптомы пассивного стресса и помощь при этом синдроме

10 марта 2023, 12:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психология
Источник: Depositphotos

Психолог Вашингтонского университета Тим Боно рассказал, что такое пассивный стресс, как он проявляется и как можно помочь себе при этом опасном синдроме.

— Мы социальные существа, и это нормально ловить сигналы других людей. И если рядом с нами есть те, кто скучает, грустит, боится, стрессует, то мы бессознательно перенимаем такое же поведение, — объяснил психолог.

По его словам, излишнее погружение в проблемы других людей может вызвать настоящую усталость от сострадания – пассивный или вторичный стресс. Это не официальный клинический термин, а описание эмоционального напряжения, крайней формы эмпатии.

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Признаки пассивного стресса:

  • вы слишком переживаете за других. Вы все время волнуетесь даже тогда, когда у ваших близких все в порядке. Вы срываетесь и бежите на помощь при любом сигнале опасности, чтобы убедиться, что с вашим другом, партнером, родственником все в порядке;
  • вам тяжело говорить о чувствахЛюди с пассивным стрессом не могут объяснить, почему они так беспокоятся и переживают. Очень важно распознать триггер и связанные с ним эмоции, чтобы поскорее решить проблему;
  • вы выбиты из колеиТревога и беспокойство настолько вами завладели, что вы не можете ничего делать – даже банальную уборку или сосредоточиться на простейшей работе;
  • вам плохо физическиПри вторичном пассивном стрессе бывают признаки депрессии, усталости, эмоционального выгорания. Иногда могут беспокоить головные боли, чрезмерная усталость, даже онемение частей тела – и это опасные симптомы.

Помощь при пассивном стрессе

В первую очередь отдохните от проблем других людей и подумайте о себе, рекомендует Боно. И это совсем не эгоистично. Заставить другого человека перестать переживать невозможно. Поэтому стоит работать над собой, чтобы не относиться к чужим стрессам, как к своим собственным.

Установите границы между собой и другими людьми. Это нормально – не иметь возможности, сил или ресурса, чтобы помочь кому-то. Особенно, если вы не можете помочь себе.

Источник
РБК-Украина
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