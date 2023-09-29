Команда американских ученых из Университета штата Огайо в ходе исследования обнаружила, что у одиноких людей граница между настоящими друзьями и любимыми вымышленными персонажами размывается.

Исследователи сканировали мозг людей, которые были поклонниками Игры престолов. Все участники прошли тест на измерение одиночества.

— Разница между теми, кто набрал самый высокий балл по одиночеству, и теми, кто набрал самый низкий балл, была разительна, — признался соавтор эксперимента, доцент кафедры психологии Дилан Вагнер.

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По словам ученого, в мозгу наименее одинокого участника границы между реальными и вымышленными персонажами были четкими. Но для самых одиноких этой грани почти не существовало.

Игра престолов — восьмисезонный фэнтезийный драматический сериал, посвященный политическим и военным конфликтам между правящими семьями на двух вымышленных континентах.

По словам Вагнера, это было идеально для такого исследования, потому что большой актерский состав представил множество персонажей, к которым люди могли привязаться.

В ходе исследования мозг участников сканировали на аппарате МРТ, пока они оценивали себя, друзей и персонажей сериала. МРТ косвенно измерял активность различных частей мозга посредством небольших изменений кровотока.

Исследователей особенно интересовало, что происходит в части мозга, называемой медиальной префронтальной корой (МПФК), которая демонстрирует повышенную активность, когда люди думают о себе и о других людях.

Результаты показывают, что одинокие люди могут обращаться к вымышленным персонажам ради чувства принадлежности, которого не хватает в их реальной жизни, отмечают авторы исследования.