Психоаналитик Владимир Казанцев на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказал, как облегчить чувство одиночества.
— Первый шаг — это понять, является ли для вас проблемой отсутствие в вашей жизни устойчивых эмоциональных связей, ведь многим людям вполне комфортно в таком состоянии, — отмечает специалист.
Если это так, то не стоит заставлять себя вести активную социальную жизнь. Следуйте за своими ощущениями.
Если же чувство одиночества сильно влияет на качество вашей жизни, для начала примите это. Только признав проблему, можно начать с ней работать.
Как облегчить чувство одиночества
Знакомьтесь с новыми людьми. Пусть это будет короткий разговор с баристой в кафе рядом с домом или переписка с кем-то новым в социальных сетях.
Старайтесь чаще находиться среди других людей. Исследования показывают, что прогулки уменьшают симптомы тревоги и депрессии, повышают настроение. Во время прогулки понаблюдайте за тем, что происходит вокруг, и попробуйте почувствовать себя частью событий вокруг.
Поищите себе новое хобби. Когда человек увлечен каким-то процессом, это позволяет заглушить негативный внутренний монолог, который во многом способствует ощущению грусти и изолированности.
Источник: Психологическая поддержка