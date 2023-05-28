Психоаналитик Владимир Казанцев на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказал, как облегчить чувство одиночества.

— Первый шаг — это понять, является ли для вас проблемой отсутствие в вашей жизни устойчивых эмоциональных связей, ведь многим людям вполне комфортно в таком состоянии, — отмечает специалист.

Если это так, то не стоит заставлять себя вести активную социальную жизнь. Следуйте за своими ощущениями.

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Если же чувство одиночества сильно влияет на качество вашей жизни, для начала примите это. Только признав проблему, можно начать с ней работать.

Как облегчить чувство одиночества

Знакомьтесь с новыми людьми. Пусть это будет короткий разговор с баристой в кафе рядом с домом или переписка с кем-то новым в социальных сетях.

Старайтесь чаще находиться среди других людей. Исследования показывают, что прогулки уменьшают симптомы тревоги и депрессии, повышают настроение. Во время прогулки понаблюдайте за тем, что происходит вокруг, и попробуйте почувствовать себя частью событий вокруг.

Поищите себе новое хобби. Когда человек увлечен каким-то процессом, это позволяет заглушить негативный внутренний монолог, который во многом способствует ощущению грусти и изолированности.

Источник: Психологическая поддержка