Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья “Ты как?” дали практические советы, как эффективно поддержать человека, находящегося в состоянии стресса.

— Если человек дезориентирован, не может назвать свое имя или место пребывания, угрожает навредить себе или другим, плачет или кричит — это могут быть признаки сильного стресса, — объясняют эксперты.

По их словам, чтобы помочь в такой ситуации, прежде всего убедитесь, что вам и собеседнику ничего не угрожает. Сохраняйте спокойствие, представьтесь и скажите, что желаете помочь.

Что стоит помнить, если человек идет на контакт:

иногда ему просто надо выговориться;

ему важно осознать, что его услышали и поняли;

важны не только ваши слова во время разговора, но и язык тела.

Практические советы:

если замечаете признаки стресса в поведении человека, не спешите с советами — выслушайте;

поддерживайте зрительный контакт, но так, чтобы человек не чувствовал давления;

удерживайте открытую позу, не скрещивайте руки, говорите мягко, спокойно, не слишком громко;

уверьте человека, что слушаете его: “я вас слышу”;

уточняйте непонятное: “объясните, пожалуйста”;

не делайте оценочных суждений: “видимо, вы чувствуете себя ужасно”;

признайте, что проблема человека важна: “да, это действительно тяжело”;

дайте понять человеку, что он молодец, потому что в стрессе нам свойственно обесценивать себя: “я считаю, вы это сделали правильно”, “вижу, вам не просто, но вы молодец”;

обращайте внимание не только на слова человека, но и на его язык тела: выражение лица, взгляд, позу, жесты.

Помните: несмотря на ваше искреннее желание помочь, если человек не хочет говорить и делиться, оставьте его, не стоит давить или заставлять.

Источник: Психологическая поддержка