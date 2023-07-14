Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Психология

Психолог дал практические советы, как поддержать человека в состоянии сильного стресса

14 июля 2023, 09:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Pixabay

Специалисты Всеукраинской программы ментального здоровья “Ты как?” дали практические советы, как эффективно поддержать человека, находящегося в состоянии стресса.

— Если человек дезориентирован, не может назвать свое имя или место пребывания, угрожает навредить себе или другим, плачет или кричит — это могут быть признаки сильного стресса, — объясняют эксперты.

По их словам, чтобы помочь в такой ситуации, прежде всего убедитесь, что вам и собеседнику ничего не угрожает. Сохраняйте спокойствие, представьтесь и скажите, что желаете помочь.

Читайте также:
психологЛюбовный треугольник: психолог объяснила роковые последствия отношений на стороне

Что стоит помнить, если человек идет на контакт:

  • иногда ему просто надо выговориться;
  • ему важно осознать, что его услышали и поняли;
  • важны не только ваши слова во время разговора, но и язык тела.

Практические советы:

  • если замечаете признаки стресса в поведении человека, не спешите с советами — выслушайте;
  • поддерживайте зрительный контакт, но так, чтобы человек не чувствовал давления;
  • удерживайте открытую позу, не скрещивайте руки, говорите мягко, спокойно, не слишком громко;
  • уверьте человека, что слушаете его: “я вас слышу”;
  • уточняйте непонятное: “объясните, пожалуйста”;
  • не делайте оценочных суждений: “видимо, вы чувствуете себя ужасно”;
  • признайте, что проблема человека важна: “да, это действительно тяжело”;
  • дайте понять человеку, что он молодец, потому что в стрессе нам свойственно обесценивать себя: “я считаю, вы это сделали правильно”, “вижу, вам не просто, но вы молодец”;
  • обращайте внимание не только на слова человека, но и на его язык тела: выражение лица, взгляд, позу, жесты.

Помните: несмотря на ваше искреннее желание помочь, если человек не хочет говорить и делиться, оставьте его, не стоит давить или заставлять.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Советы психолога психічні розлади Стрес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь