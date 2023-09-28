Каждый день война уносит жизни наших близких и любимых людей. Мы не можем предотвратить смерть, но благодаря времени, терпению и поддержке можем научиться пережить потерю и найти способ жить дальше.

Именно об этом рассказала психолог благотворительной организации Ми поруч Татьяна Лещишин.

На первом этапе нам постоянно хочется плакать, в это время душевная боль воспринимается как физическая.

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На втором боль часто превращается в агрессию, возникают неприятные ощущения и человек начинает причинять себе вред, обвиняя себя, окружение и обстоятельства. Но это не помогает утолить боль. Наоборот, еще больше ее усиливает.

В конце концов, последний, третий этап — привычка к боли. Человек забывает свою жизнь до этой потери и не представляет будущего.

Как избавиться от разрушительных привычек, простить себя и вернуть радость жизни?

Жизнь после смерти близкого человека

Вместе с близким человеком мы теряем общие планы на будущее, огромная часть нашей жизни будто умирает вместе с ним. Но это совсем не так, жизнь продолжается.

Почтение памяти

В разных культурах есть ритуалы почтения памяти человека после его смерти. Иногда семьи создают собственные ритуалы: зажигают свечи или проводят особые семейные события.

Возможно, вы захотите почтить память близкого человека особым, важным именно для вас способом. Это может быть публикация в соцсетях, мемориальная доска или посадка дерева.

Но что бы вы ни выбрали, помните — нет правильного или неправильного способа почтить память любимого человека.

Личные вещи любимого

Одежда и личные вещи близкого человека имеют особое значение. Некоторые люди испытывают острую потребность освободить шкафы и полки от вещей сразу после смерти любимого. Другие хранят все так, как раньше.

Возможно, вам станет легче, если вы, наоборот, оставите себе одежду или книги любимого человека.

Вы также можете отдать эти вещи родственникам и друзьям. Не спешите что-то решать и сделайте так, как лучше для вас и семьи.

Общение с семьей и друзьями

Эмпатия и искренность играют ключевую роль в оказании эффективной моральной поддержки. Однако иногда родные и друзья не умеют правильно выразить сочувствие.

Часто слова бывают лишними и могут только добавить душевных переживаний. Ваши потребности не всегда понятны для окружающих.

Поэтому необходимо говорить об этом, даже когда это очень сложно. Если вы не готовы к разговору, просто отправьте текстовое сообщение. Вы также можете попросить друга или родственника помочь в общении с другими.

Принятие решений

Сейчас вам может быть сложно принимать решения. Поэтому после потери близкого человека важные вопросы лучше отложить на некоторое время. Переезд, смена работы, пересмотр финансовых дел — это все подождет.

Праздники и годовщины

Все напоминает о любимом человеке, который ушел в мир иной: юбилеи, дни рождения, праздники. Вам будет трудно впервые отмечать эти дни без него, но помочь может заблаговременное планирование.

Пересмотрите семейные традиции, попробуйте создать новые. И снова обратитесь к друзьям и близким, отметьте этот день вместе с ними, если хотите.

Уход за собой

Горе вызывает психический, физический и эмоциональный стресс. Именно поэтому важно уделять внимание своим потребностям.

Заботьтесь о других членах семьи, если чувствуете за это вину. Найдите способы позаботиться о себе, и это поможет вам справиться с потерей.

Время для себя

Некоторым людям помогает физическая активность, например, прогулки или выполнение упражнений.

Другие предпочитают общение с друзьями и родственниками. Вы также можете попробовать новые хобби, например, приготовление пищи или садоводство.

Система самоподдержки

Проживание горя в одиночку — сложное испытание. Способы, которые помогут преодолеть негативные эмоции:

проведение времени с друзьями и семьей;

консультации специалистов;

волонтерская работа или участие в общественных мероприятиях.

Искренне общайтесь с теми, кто вас поддерживает. Разговоры о ваших эмоциях и потребностях помогут пережить горе.

Профессиональная помощь

Вы чувствуете боль утраты более шести месяцев с момента смерти человека? Вам кажется, что жизнь потеряла смысл, поэтому стремитесь быть в одиночестве и избегаете различных мероприятий.

Или же вам сложно выполнять повседневные задачи или ухаживать за своими детьми, у вас проблемы со сном или едой, появились мысли о самоубийстве, вредные привычки (злоупотребление алкоголем или наркотиками) и тому подобное.

Если заметили хотя бы один из этих признаков — обязательно обратитесь за помощью к специалисту.

Личная консультация юриста или психолога благотворительного фонда, оказывающего материальную и психологическую помощь женщинам погибших воинов, абсолютно бесплатна. Контакты можно найти на сайте.