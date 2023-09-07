Эксперты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказали, как преодолеть причины, по которым многим из нас бывает сложно доверять людям.

— Доверие — это базовое свойство человеческой психики, которое заключается в нашей способности чувствовать себя безопасно во взаимодействии с другими людьми, — объяснили психологи.

По их словам, это нормально, если с детства мы осторожно относимся к другим — способность доверять у каждого человека развита по-разному.

Анализ прошлого. Важно понимать, как ваши опыты влияют на ваше отношение к другим. Попробуйте отслеживать моменты, когда вы чувствуете недоверие, и рефлексировать над причинами таких ощущений.

Постепенное доверие. Попробуйте оказывать доверие другим постепенно, начиная с маленьких шагов. Это может быть доверие к знакомым в маленьких вещах, а затем, со временем, расширение границ доверия.

Развитие навыков общения. Важно учиться открыто общаться с другими, выражать свои чувства, мысли и страхи, а также слушать других.

Установление границ. Здоровые границы помогут вам чувствовать себя защищенно, даже когда вы даете доверие другим.

Получение поддержки. Обсуждение своих чувств с близкими людьми или группой поддержки может быть очень полезным.

Психотерапия. Работая с психотерапевтом, вы можете рассмотреть глубокие причины вашего недоверия и разработать стратегии для его преодоления.

Источник: Психологическая поддержка