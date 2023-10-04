Психосоматическая медицина — это междисциплинарная отрасль, которая изучает, как психологическое состояние и поведение влияют на физическое состояние человека.

Однако психолог Богдана Валигура предостерегает доверять всяким психосоматологам, которые убеждают доверчивых клиентов, что, например, изжога указывает на вытесненную агрессию, а запоры — на склонность застревать в прошлом.

Поэтому, мол, не надо идти к гастроэнтерологам, а стоит обратиться к продвинутому психоаналитику и он, возможно, под гипнозом, вылечит вас от всех этих проблем.

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В таком понимании, убеждает Богдана Валигура, это, скорее всего, можно назвать шарлатанством.

Но означает ли приведенный пример, что психосоматики вообще не существует? Нет!

Даже в доказательной медицине есть целое направление, посвященное изучению психосоматики, которая исследует взаимосвязи между социальными, психологическими и поведенческими факторами, влияющими на телесные процессы и качество жизни человека.

Чтобы лучше представить себе, как работает психосоматика, психолог предлагает метафорически представить человека неким компьютером.

Нормальную работу этого компьютера обеспечивают две исправные составляющие: оболочка и начинка компа, как его называют, железа — это физическое состояние, софт — это психологическое состояние.

Если есть проблемы в состоянии железа, то и программное обеспечение работает не идеально. К примеру, если есть проблемы со щитовидной железой, это может вызвать симптомы непонятной депрессии, увеличение веса. И наоборот: проблемы с психологическим состоянием — софтом — у многих вызывают физиологические нарушения.

— Представим, вы переживаете сильный стресс. Во время стресса организм меняет всю свою работу. Сердце начинает быстрее биться, сосуды сужаются, пищеварительная или репродуктивная системы приостанавливаются, — объясняет Валигура.

По ее словам, стоит добавить изменения в работе гормональной системы, которая фактически регулирует все процессы в организме, и получите повышенное артериальное давление, нарушения в работе сердца, пищеварительного тракта.

Причем здесь пищеварительный тракт?

Его состояние часто напрямую зависит от стресса. При хроническом стрессе мы обычно меняем свой образ жизни — меньше спим, меньше двигаемся, однако больше едим, в частности быструю пищу, чаще употребляем алкоголь, некоторые — психоактивные вещества. Пищеварительная система не может не дать сбоя.

— Стресс иногда приводит и к нервному расчесыванию кожи, к ранам. Это проявление дерматиломании, — психолог приводит пример и по воздействию на кожу.

После таких ран заживление замедляется — это тоже может быть результатом стресса.

При наличии наследственной предрасположенности или хронических заболеваний кожи, стресс становится катализатором их проявления.

Исследования ученых доказали, что стресс может вызвать дебют акне, псориаза и других дерматологических заболеваний.

По словам Валигуры, здесь стоит говорить о комплексных заболеваниях, которые имеют психосоматический компонент, поэтому требуют сотрудничества врачей конкретного направления и психотерапевта.

— Для борьбы с реальной психосоматикой (соматоформными расстройствами) нужно научиться управлять стрессом, чтобы минимизировать его негативные последствия, — говорит Богдана Валигура.

И здесь может помочь именно психолог.

Источник: Бережи себе