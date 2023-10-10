В день ментального здоровья психолог и телеведущая Юлия Зорий рассказала, что это такое и почему сейчас так важно заботиться о нем.
— Это целая система из отдельных пазлов, где каждый элемент важен, — уверяет психолог, которая предлагает следующие советы:
- Составьте список приоритетов. Всегда спрашивайте, как здесь и сейчас вы можете улучшить свое состояние и что конкретно от вас зависит.
- Позаботьтесь о базовых потребностях (безопасность, сон, питание, баланс между работой и отдыхом и т.д.).
- Прилагайте усилия там, где это возможно, и не тратьте силы на то, что от вас пока не зависит.
- Поддерживайте теплые отношения с близкими. Формируйте окружение из людей, которые имеют с вами общие интересы, цели, моральные ценности и принципы.
- Не консервируйте эмоции. Учитесь выражать свои чувства и мысли, не обижая других людей.
- Совершенствуйте свои навыки, открывайтесь новому опыту.
- Имейте план действий, которые помогут при сильной тревоге или стрессовой ситуации.
- Не стесняйтесь просить помощи близких людей или специалистов по психическому здоровью.
Другие советы по поддержанию ментального здоровья с участием ведущей можно посмотреть в серии мастер-классов Твоє ментальне здоровʼя.
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