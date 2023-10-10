В день ментального здоровья психолог и телеведущая Юлия Зорий рассказала, что это такое и почему сейчас так важно заботиться о нем.

— Это целая система из отдельных пазлов, где каждый элемент важен, — уверяет психолог, которая предлагает следующие советы:

Составьте список приоритетов . Всегда спрашивайте, как здесь и сейчас вы можете улучшить свое состояние и что конкретно от вас зависит.

. Всегда спрашивайте, как здесь и сейчас вы можете улучшить свое состояние и что конкретно от вас зависит. Позаботьтесь о базовых потребностях (безопасность, сон, питание, баланс между работой и отдыхом и т.д.).

(безопасность, сон, питание, баланс между работой и отдыхом и т.д.). Прилагайте усилия там, где это возможно, и не тратьте силы на то, что от вас пока не зависит.

и не тратьте силы на то, что от вас пока не зависит. Поддерживайте теплые отношения с близкими. Формируйте окружение из людей, которые имеют с вами общие интересы, цели, моральные ценности и принципы.

с близкими. Формируйте окружение из людей, которые имеют с вами общие интересы, цели, моральные ценности и принципы. Не консервируйте эмоции . Учитесь выражать свои чувства и мысли, не обижая других людей.

. Учитесь выражать свои чувства и мысли, не обижая других людей. Совершенствуйте свои навыки , открывайтесь новому опыту.

, открывайтесь новому опыту. Имейте план действий, которые помогут при сильной тревоге или стрессовой ситуации.

действий, которые помогут при сильной тревоге или стрессовой ситуации. Не стесняйтесь просить помощи близких людей или специалистов по психическому здоровью.

Другие советы по поддержанию ментального здоровья с участием ведущей можно посмотреть в серии мастер-классов Твоє ментальне здоровʼя.