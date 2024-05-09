Эксперты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка предложили своеобразную инструкцию, включающую пять шагов, о том, как улучшить сложные отношения с родителями.

Пассивная агрессия

— Если во время общения с мамой или папой вы чувствуете раздражение, стыд, вину, усталость или даже страх, это может быть следствием манипуляций или пассивной агрессии с их стороны, — объясняют специалисты.

По словам психологов, сложные родители могут также нарушать границы, шантажировать, перекладывать ответственность, прибегать к гиперопеке, демонстративным страданиям или разрушительному поведению.

Сейчас смотрят

Пять шагов навстречу

Как утверждают эксперты, даже со сложными и токсичными родителями можно наладить общение в пять шагов:

1. Примите. Осознайте, что вы не в состоянии изменить ваших родителей. Можно лишь научиться безопасно и экологично взаимодействовать с ними.

2. Станьте наблюдателем. Старайтесь во время общения отключить эмоции и отстраниться: как будто вы наблюдаете за ситуацией со стороны. В то же время отслеживайте, что при этом чувствуете, каково ваше внутреннее состояние.

3. Говорите прямо и откровенно. Не отвечайте на манипуляцию манипуляцией. Говорите о своих чувствах прямо и открыто. Это будет побуждать и ваших родителей к откровенному диалогу.

4. Задавайте тон разговора. Не реагируйте на провокации, зато сами задайте стиль коммуникации. Вы в этом диалоге должны быть в позиции взрослого, который двигает разговор в нужном направлении.

5. Контролируйте реакции. Не дайте втянуть себя в манипулятивную игру. Вы — взрослый, а потому должны уметь контролировать эмоции и, соответственно, — выбирать свои реакции на провокации матери или отца.

Три стадии восприятия

— Если вам кажется, что в общении с вашими родителями эти советы не будут иметь результата, то вероятно, вы не прошли все стадии восприятия родителей и остановились на этапе обесценивания, — объясняют психологи.

И напоминают о трех стадиях восприятия родителей, которые должен пройти человек:

идеализация: когда для маленького ребенка мама самая лучшая;

обесценивание: когда подросток считает, что его родители ничего не понимают;

деидеализация: взрослый человек приходит к осознанию, что его папа и мама, как и каждый живой человек, имеют свои как положительные, так и отрицательные черты.

По словам экспертов, пока вы не дойдете в своем восприятии родителей до стадии деидеализации, вам не удастся научиться с ними комфортно общаться. Увидьте в своих матери и отце реальных людей со своими плюсами и минусами: уже от самого этого осознания коммуницировать с ними станет намного проще, резюмируют психологи.

Источник: Психологическая поддержка