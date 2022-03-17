Как понять, что до нервного срыва уже недалеко. Как понять, что уже крайне важно обратиться за помощью к специалистам. На эти и другие вопросы на информационном ресурсе Психологическая поддержка ответила кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницкая.
— Нервный срыв — это острое психическое состояние, неадекватно усиленная эмоциональная реакция на события, — отмечает специалист.
По ее словам, во время войны эмоций накапливается слишком много, в основном негативных: тревога, злость, растерянность, эмоциональное истощение. Если пытаться постоянно их подавлять, может возникнуть обострение, психическое расстройство или кризисное психическое состояние.
На какие признаки в своем поведении или реакциях близких стоит обращать внимание
В большинстве ситуаций речь идет об эмоциях и реакциях, с которыми человек не может справиться самостоятельно. Каждый из этих признаков может быть “звоночком” для обращения за помощью:
- неконтролируемые по силе эмоциональные реакции — агрессия, ярость, плач, раздражительность;
- резкие беспричинные перепады настроения — от смеха до ярости и наоборот;
- эмоции возникают неожиданно, устремляются на первого попавшегося под руку;
- сила эмоции явно преувеличена, по сравнению с поводом, который ее вызвал;
- остановить эмоции невозможно.
Панические реакции — внезапные сверхсильные приступы тревожности. Страх становится настолько сильным, что возникают внезапные трудности с дыханием, повышается сердцебиение, давление, кажется, что земля уходит из-под ног.
Признаки панической реакции:
- подавленность, апатия, окоченелость, чувство бессилия, безнадежности. Несмотря на то, что человек понимает, что сейчас нужна его активность, помощь, сил хватает лишь на то, чтобы лежать в постели и смотреть в одну точку. Любые другие, даже простейшие действия, требуют чрезвычайных усилий;
- бессонница или чрезмерная сонливость. В обоих случаях нет ощущения того, что вы отдохнули и набрались сил. Это приводит к истощению организма, а иногда к сбоям в познавательной деятельности;
- в голове все время крутятся навязчивые мысли. От них невозможно избавиться или переключиться на что-то другое. Распространено убеждение о том, что надо постоянно проверять новости, держать руку на пульсе. Так, человек постоянно скролит новостные каналы. На остальные объективно важные дела не остается времени и сил;
- невозможность сосредоточиться на чем-либо, запомнить самые простые вещи. Постоянное ощущение тумана в голове;
- отсутствие интереса к чему-то, даже к событиям, которые непосредственно касаются жизни и безопасности самого человека;
- злоупотребление алкоголем или другими психоактивными веществами.
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Помните, своевременное обращение к специалистам помогает сохранить жизнь и психологическое здоровье.
Источник: Психологическая поддержка