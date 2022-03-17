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Психология

Еще немного и накроет с головой: как самому понять, что до нервного срыва осталось недолго

17 марта 2022, 16:33
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
апатия

Как понять, что до нервного срыва уже недалеко. Как понять, что уже крайне важно обратиться за помощью к специалистам. На эти и другие вопросы на информационном ресурсе Психологическая поддержка ответила кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницкая.

— Нервный срыв — это острое психическое состояние, неадекватно усиленная эмоциональная реакция на события, — отмечает специалист.

По ее словам, во время войны эмоций накапливается слишком много, в основном негативных: тревога, злость, растерянность, эмоциональное истощение. Если пытаться постоянно их подавлять, может возникнуть обострение, психическое расстройство или кризисное психическое состояние.

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На какие признаки в своем поведении или реакциях близких стоит обращать внимание

В большинстве ситуаций речь идет об эмоциях и реакциях, с которыми человек не может справиться самостоятельно. Каждый из этих признаков может быть “звоночком” для обращения за помощью:

  • неконтролируемые по силе эмоциональные реакции — агрессия, ярость, плач, раздражительность;
  • резкие беспричинные перепады настроения — от смеха до ярости и наоборот;
  • эмоции возникают неожиданно, устремляются на первого попавшегося под руку;
  • сила эмоции явно преувеличена, по сравнению с поводом, который ее вызвал;
  • остановить эмоции невозможно.

Панические реакции — внезапные сверхсильные приступы тревожности. Страх становится настолько сильным, что возникают внезапные трудности с дыханием, повышается сердцебиение, давление, кажется, что земля уходит из-под ног.

Признаки панической реакции:

  • подавленность, апатия, окоченелость, чувство бессилия, безнадежности. Несмотря на то, что человек понимает, что сейчас нужна его активность, помощь, сил хватает лишь на то, чтобы лежать в постели и смотреть в одну точку. Любые другие, даже простейшие действия, требуют чрезвычайных усилий;
  • бессонница или чрезмерная сонливость. В обоих случаях нет ощущения того, что вы отдохнули и набрались сил. Это приводит к истощению организма, а иногда к сбоям в познавательной деятельности;
  • в голове все время крутятся навязчивые мысли. От них невозможно избавиться или переключиться на что-то другое. Распространено убеждение о том, что надо постоянно проверять новости, держать руку на пульсе. Так, человек постоянно скролит новостные каналы. На остальные объективно важные дела не остается времени и сил;
  • невозможность сосредоточиться на чем-либо, запомнить самые простые вещи. Постоянное ощущение тумана в голове;
  • отсутствие интереса к чему-то, даже к событиям, которые непосредственно касаются жизни и безопасности самого человека;
  • злоупотребление алкоголем или другими психоактивными веществами.

Чтобы получить бесплатную конфиденциальную онлайн-консультацию психолога или психотерапевта, нужно лишь кратко описать свой запрос и оставить заявку на сайте.

Помните, своевременное обращение к специалистам помогает сохранить жизнь и психологическое здоровье.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , психічні розлади , Психология
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