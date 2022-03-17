Как понять, что до нервного срыва уже недалеко. Как понять, что уже крайне важно обратиться за помощью к специалистам. На эти и другие вопросы на информационном ресурсе Психологическая поддержка ответила кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницкая.

— Нервный срыв — это острое психическое состояние, неадекватно усиленная эмоциональная реакция на события, — отмечает специалист.

По ее словам, во время войны эмоций накапливается слишком много, в основном негативных: тревога, злость, растерянность, эмоциональное истощение. Если пытаться постоянно их подавлять, может возникнуть обострение, психическое расстройство или кризисное психическое состояние.

На какие признаки в своем поведении или реакциях близких стоит обращать внимание

В большинстве ситуаций речь идет об эмоциях и реакциях, с которыми человек не может справиться самостоятельно. Каждый из этих признаков может быть “звоночком” для обращения за помощью:

неконтролируемые по силе эмоциональные реакции — агрессия, ярость, плач, раздражительность;

резкие беспричинные перепады настроения — от смеха до ярости и наоборот;

эмоции возникают неожиданно, устремляются на первого попавшегося под руку;

сила эмоции явно преувеличена, по сравнению с поводом, который ее вызвал;

остановить эмоции невозможно.

Панические реакции — внезапные сверхсильные приступы тревожности. Страх становится настолько сильным, что возникают внезапные трудности с дыханием, повышается сердцебиение, давление, кажется, что земля уходит из-под ног.

Признаки панической реакции:

подавленность, апатия, окоченелость, чувство бессилия, безнадежности. Несмотря на то, что человек понимает, что сейчас нужна его активность , помощь, сил хватает лишь на то , чтобы лежать в постели и смотреть в одну точку. Любые другие, даже простейшие действия, требуют чрезвычайных усилий;

, помощь, сил хватает , чтобы лежать в постели и смотреть в одну точку. Любые другие, даже действия, требуют чрезвычайных усилий; бессонница или чрезмерная сонливость. В обоих случаях нет ощущения того, что вы отдохнули и набрались сил. Это приводит к истощению организма , а иногда к сбоям в познавательной деятельности;

, а иногда к сбоям в познавательной деятельности; в голове все время крутятся навязчивые мысли . От них невозможно избавиться или переключиться на что-то другое. Распространено убеждение о том, что надо постоянно проверять новости, держать руку на пульсе. Так, человек постоянно скролит новостные каналы. На остальные объективно важные дела не остается времени и сил;

. От них невозможно избавиться или переключиться на что-то другое. Распространено убеждение о том, что надо постоянно проверять новости, держать руку на пульсе. Так, человек постоянно скролит новостные каналы. На остальные объективно важные дела не остается времени и сил; невозможность сосредоточиться на чем-либо, запомнить самые простые вещи. Постоянное ощущение тумана в голове;

Постоянное ощущение тумана в голове; отсутствие интереса к чему-то, даже к событиям, которые непосредственно касаются жизни и безопасности самого человека;

касаются жизни и безопасности самого человека; злоупотребление алкоголем или другими психоактивными веществами.

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Источник: Психологическая поддержка