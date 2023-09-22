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Психология

Что говорить, а что нет: как правильно поддержать военного дома

22 сентября 2023, 18:38
Марина Мелехова редактор
Психологічна допомога військовим, ПТСР,
Источник: Depositphotos

Война влияет на психику и чувства любого человека. Когда наши защитники с фронта возвращаются домой, они могут испытывать дискомфорт из-за внезапной смены условий.

Для многих из них дом — это единственное место, где они могут восстановиться и перезагрузиться. Поэтому поддержка родных и близких очень ценна. Как правильно вести себя, чтобы военные чувствовали себя хорошо?

  • Избегайте обсуждения повседневных проблем, которые вам приходилось решать самостоятельно, пока родной человек воевал.
  • Не расспрашивайте детали их опыта на фронте. Особенно не задавайте вопросы о насилии, например, ты убивал/убивала?
  • Не заставляйте их забыть военный опыт и вести себя “как раньше”.
  • Следите за собственными границами и не касайтесь их тела без разрешения, ведь это может быть для них неприятным.
  • Создайте комфортные условия для отдыха и адаптации родных людей.
  • Будьте рядом и слушайте внимательно, если они решат поделиться своими впечатлениями.
    Примите с пониманием новые привычки военных.
  • Предоставьте пространство, чтобы побыть в одиночестве, если они в этом нуждаются.

Важно помнить, что от вашей поддержки и внимания зависит их психическое и эмоциональное самочувствие.

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Источник: Дивизион военной психологии НПА

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