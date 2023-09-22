Война влияет на психику и чувства любого человека. Когда наши защитники с фронта возвращаются домой, они могут испытывать дискомфорт из-за внезапной смены условий.
Для многих из них дом — это единственное место, где они могут восстановиться и перезагрузиться. Поэтому поддержка родных и близких очень ценна. Как правильно вести себя, чтобы военные чувствовали себя хорошо?
- Избегайте обсуждения повседневных проблем, которые вам приходилось решать самостоятельно, пока родной человек воевал.
- Не расспрашивайте детали их опыта на фронте. Особенно не задавайте вопросы о насилии, например, ты убивал/убивала?
- Не заставляйте их забыть военный опыт и вести себя “как раньше”.
- Следите за собственными границами и не касайтесь их тела без разрешения, ведь это может быть для них неприятным.
- Создайте комфортные условия для отдыха и адаптации родных людей.
- Будьте рядом и слушайте внимательно, если они решат поделиться своими впечатлениями.
Примите с пониманием новые привычки военных.
- Предоставьте пространство, чтобы побыть в одиночестве, если они в этом нуждаются.
Важно помнить, что от вашей поддержки и внимания зависит их психическое и эмоциональное самочувствие.
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Источник: Дивизион военной психологии НПА