Война влияет на психику и чувства любого человека. Когда наши защитники с фронта возвращаются домой, они могут испытывать дискомфорт из-за внезапной смены условий.

Для многих из них дом — это единственное место, где они могут восстановиться и перезагрузиться. Поэтому поддержка родных и близких очень ценна. Как правильно вести себя, чтобы военные чувствовали себя хорошо?

Избегайте обсуждения повседневных проблем, которые вам приходилось решать самостоятельно, пока родной человек воевал.

Не расспрашивайте детали их опыта на фронте. Особенно не задавайте вопросы о насилии, например, ты убивал/убивала?

Не заставляйте их забыть военный опыт и вести себя “как раньше”.

Следите за собственными границами и не касайтесь их тела без разрешения, ведь это может быть для них неприятным.

Создайте комфортные условия для отдыха и адаптации родных людей.

Будьте рядом и слушайте внимательно, если они решат поделиться своими впечатлениями.

Примите с пониманием новые привычки военных.

Примите с пониманием новые привычки военных. Предоставьте пространство, чтобы побыть в одиночестве, если они в этом нуждаются.

Важно помнить, что от вашей поддержки и внимания зависит их психическое и эмоциональное самочувствие.

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Источник: Дивизион военной психологии НПА