Из-за войны в Украине школьникам и студентам может быть сложно сфокусироваться на учебе, которая продолжается в дистанционной форме.
Психолог Виктория Назаревич рассказала, что поможет решить этот вопрос.
— Такие эмоции – нормальная и здоровая реакция и травматические события в нашей стране. Большинство из нас проходят переоценку ценностей и ставят под вопрос целесообразность вложения ресурсов в будущее, когда неизвестно настоящее, — говорит Виктория Назаревич.
Как сконцентрироваться на учебе
- Выделять для подготовки гораздо больше времени, чем обычно.
- Если возникает системное раздражение по поводу неактуальности учебного материала, нужно учесть, что это все временно. Попытаться выполнить такой учебный план.
- Делать графические и визуальные конспекты для облегчения обучения и восприятия материала.
- Научиться самоконтролю и попытаться не отвлекаться на мысли о войне.
- Найти партнера, с которым вам было легче преодолевать когнитивный кризис. Вы можете мотивировать и контролировать друг друга. Это обеспечит поддержку и коллективную ответственность.
Кроме того, надежным плечом должны быть родители, родственники и друзья. Школьникам они должны помогать в учебе, студентам – постоянно напоминать, что до войны эта специальность была выбрана не просто так. Взаимопомощь и поддержка помогут гражданам пережить ужасы войны в Украине.