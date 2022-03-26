Из-за войны в Украине школьникам и студентам может быть сложно сфокусироваться на учебе, которая продолжается в дистанционной форме.

Психолог Виктория Назаревич рассказала, что поможет решить этот вопрос.

— Такие эмоции – нормальная и здоровая реакция и травматические события в нашей стране. Большинство из нас проходят переоценку ценностей и ставят под вопрос целесообразность вложения ресурсов в будущее, когда неизвестно настоящее, — говорит Виктория Назаревич.

Как сконцентрироваться на учебе

Выделять для подготовки гораздо больше времени, чем обычно. Если возникает системное раздражение по поводу неактуальности учебного материала, нужно учесть, что это все временно. Попытаться выполнить такой учебный план. Делать графические и визуальные конспекты для облегчения обучения и восприятия материала. Научиться самоконтролю и попытаться не отвлекаться на мысли о войне. Найти партнера, с которым вам было легче преодолевать когнитивный кризис. Вы можете мотивировать и контролировать друг друга. Это обеспечит поддержку и коллективную ответственность.

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Кроме того, надежным плечом должны быть родители, родственники и друзья. Школьникам они должны помогать в учебе, студентам – постоянно напоминать, что до войны эта специальность была выбрана не просто так. Взаимопомощь и поддержка помогут гражданам пережить ужасы войны в Украине.