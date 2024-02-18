Психолог Виктория Островская в комментарии Фактам ICTV рассказала, что такое синдром самозванца, как его проработать, чтобы развиваться дальше и достигать поставленных целей.

— Синдром самозванца часто является веской причиной снижения качества жизни и помехой в росте по служебной лестнице, — отмечает эксперт.

Признаки синдрома самозванца

По словам Виктории, наиболее распространенными признаками синдрома самозванца являются:

навязчивые мысли о неготовности занять новую должность;

неспособность отстоять собственные достижения;

боязнь начать новый этап в карьере;

страх разоблачения.

По словам эксперта, признаки синдрома самозванца испытывает каждый из нас на определенном этапе жизни. Когда, к примеру, боимся быть уличенными в глупости или некомпетентности перед публичными выступлением или переходом на другую работу.

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Как побороть синдром самозванца

Для достижения поставленных целей и решения важных задач мы должны избавиться от тягостного чувства неуверенности в своих силах. Чтобы побороть в себе синдром самозванца психолог советует:

никогда не сравнивать себя с другими. Эти мысли снижают самооценку и мотивацию. Поэтому всегда обращайте внимание только на свои достижения, ведь у каждого из нас свой путь к успеху, преодолевать который эффективно именно в своем темпе;

сконцентрируйте внимание на своих успехах, правильно расставьте приоритеты, определите, что для вас на самом деле важно. Не стремитесь быть удобным для всех;

учитесь принимать неудачи. Препятствия на пути к цели — не повод опускать руки. Ошибки не означают, что вы плохой специалист, у каждого из нас бывают промахи. Главное — не терять мотивацию;

если вы прошли курсы по повышению квалификации, не стоит бояться применять их, все успешные люди начинали с чего-то нового и выходили из зоны комфорта;

не забывайте хвалить себя за проделанную работу и затраченные усилия. Позитивные эмоции, связанные с достижением успехов, очень важны, наградите себя чем-нибудь, это будет стимулом для дальнейших достижений;

всегда четко и конкретно формулируйте цель. Если вы понимаете, что уже вышли на новый уровень, шаг за шагом продолжайте движение, не бойтесь неудач на пути;

избегайте мыслей о трудностях, не накручивайте себя на возможные тяжелые и трудные моменты. Возникшие проблемы окажутся совсем не такими ужасными, как вы себе их представляли;

никогда не бросайте начато дело, если поставили себе цель, идите до конца, верьте в нее, будьте решительны.