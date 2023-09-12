Эксперты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка поделились полезными методиками, которые пригодятся тем, кому сложно отказывать в чем-то или просто говорить нет.

— Умение говорить нет, или ассертивность, это способность отстаивать собственные интересы, желания, личные границы, не нанося ущерб отношениям с окружающими, — объясняют специалисты.

По словам психологов, если вам сложно сказать нет или вы вообще не умеете отказывать, то это чаще всего из-за низкой самооценки, страха конфликтных ситуаций или опасения потерять чью-то симпатию или популярность.

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Полезные техники от психологов

Познакомьтесь с собой. Четко определите, что для вас важно, чего вы хотите, что вам нравится. Если вы не знаете этих базовых вещей о себе, вам действительно трудно сказать нет.

Почувствуйте разницу. Вы отказываете не человеку. Вы просто отклоняете его просьбу или приглашение. Важно: будьте вежливыми и доброжелательными.

Объясните, почему вы отказываете. Без деталей. Но назовите причину: вы заняты, вам что-то не нравится, у вас другие планы и так далее.

Ваша решительность = их настойчивость. Некоторые люди легко не сдаются. Особенно, если у них был опыт получения от вас желаемого для них результата. Но не меняйте своего решения, за это вас будут уважать.

Практикуйте. Скажите нет например, официанту или продавцу. Закройтесь в комнате и уверенно десять раз скажите: “Нет!”. Звучит безумно, но это простая тренировка, как, например, качание пресса и ягодиц.

Делайте выбор в свою пользу. Вы не просто говорите нет тому, чего не желаете. Это ваше да тому, чего вы действительно хотите.

Держитесь. Все привыкли к вашей безотказности, поэтому ждите их бурной реакции. Вам даже может показаться, что вы кого-то подводите, не оправдываете ожиданий, что вы — плохой друг, но это не так. Вы возвращаете себя и свою жизнь. Будьте смелыми и стойкими.

И помните: самые богатые, самые влиятельные люди мира уверяют, что именно умение говорить нет является важной частью их успеха.

Источник: Психологическая поддержка