Австралийские ученые в ходе исследования выяснили, что перфекционисты чаще страдают от эмоционального выгорания. И причиной может быть не только стресс, связанный с работой.

— Выгорание широко распространено среди успешных людей на рабочем месте, но становится все более распространенным в личной жизни, — отметил ведущий автор исследования австралийский психиатр Гордон Паркер.

По его словам, большинство людей думают, что выгорание — это проблема на работе. На самом деле стресс на работе или дома может привести в движение колеса выгорания.

Сейчас смотрят

Отмечается, что анализы показали: выгорание может также развиваться в результате предрасполагающих черт личности, особенно перфекционизма.

— Люди с перфекционистскими чертами обычно отлично работают… Однако они также склонны к выгоранию, поскольку устанавливают нереалистичные стандарты, которым в конечном итоге невозможно соответствовать, — говорит профессор.

По его словам, те, кто борется с выгоранием, страдают не только от усталости, но и от когнитивной дисфункции, иногда известной как мозговой туман. Кроме того, перфекционисты оказываются не лучшими друзьями и членами семьи.

Клинический психиатр также отмечает, что из-за беспокойства, связанного с давлением инфляции и другими жизненными стрессовыми факторами, многие люди чувствуют себя на пределе своих возможностей.

Источник: Express