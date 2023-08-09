Эмоциональная отстраненность — это неспособность или нежелание взаимодействовать с собой или другими на эмоциональном уровне. Так это формулируют психологи.

Сегодня многие украинцы прячутся за отстраненностью. Это как интуитивная самозащита организма, который оберегает себя от психологических травм реалий войны.

Ученая и профессор Университета Хьюстона Брене Браун утверждает, что обязательно надо вернуть себе способность чувствовать.

Ведь стена между собой и внешним миром может сильно мешать, в частности влиять на социальные, эмоциональные и даже рабочие сферы.

К примеру, человеку может быть трудно создать или сохранить личные отношения, сложно поделиться своими чувствами, даже когда это очень нужно.

Психологи соглашаются, что для некоторых эмоциональная отстраненность — стратегия своеобразной защиты от стресса или травм. Для других — это может быть реакцией на травму, в том числе эмоциональную, на насилие.

Если человек не может контролировать это состояние, оно начинает становиться проблемой само по себе.

Стоит отметить, что эмоциональная отстраненность не является официальным диагнозом, однако, бесспорно, требует внимания.

Признаки отстраненности:

трудно проявить эмпатию к другим;

сложно делиться эмоциями;

трудно строить отношения и взаимодействовать с другими;

появляется ощущение, похожее на онемение;

не удается определить свои эмоции.

Как с этим справиться?

Для начала начните общаться с людьми, которые вас поддерживают. Такое общение поможет осознать свои эмоции.

Попробуйте майндфулнес эмоций. Это практика, которая может помочь сосредоточиться на настоящем моменте, или на каком-то событии. Попробуйте определить, что вы думаете о собственных эмоциях относительно него.

Тренируйтесь эмоционально откликаться на все, связанное с людьми, которые поддерживают вас на этом пути. Это помогает построить настоящие связи и разрушит эмоциональные стены.

Любимое занятие — рисование, вязание, написание стихов, пение, работа с глиной или цветами или что-либо еще — может помочь вам снова почувствовать связь со своими эмоциями.

Если не можете справиться самостоятельно, обратитесь за профессиональной помощью к специалисту.

Источник: Бережи себе