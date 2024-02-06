Психолог Юлия Джежелий на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, как во время войны беременным справиться с тревожностью и переживаниями.
— Беременность во время войны с воздушными тревогами, обстрелами — это большой вызов, который увеличивает вероятность возникновения психических расстройств, — говорит эксперт.
Поддержка других важна
Исследования показывают, что отсутствие социальной поддержки является влиятельным фактором риска развития психических расстройств в перинатальном периоде, отмечает специалист.
Психолог советует подумать и сформировать свой круг поддержки, кто и какую помощь может вам предложить в различных ее аспектах: эмоциональную, социальную, практическую, информационную.
Найти ресурсные и ценностные действия
Эксперт советует стараться намеренно замечать то, что помогает снижать уровень стресса, сознательно каждый день выполнять небольшие действия в направлении самоподдержки — со временем это станет полезным навыком.
Для удобства можно завести дневник — так вы сможете вовремя фиксировать ресурсные действия, слова, занятия, наполняющие вас мысли.
Связь с ребенком
Во время беременности разговор, пение и чтение вашему ребенку – отличные способы налаживать взаимную эмоциональную привязанность. Это отличная ресурсная активность.
Здоровый сон
Оптимальной считается продолжительность сна ориентировочно 7–9 часов. Однако для разных людей этот показатель может отличаться. Самое главное мерило – ваше самочувствие.
Сон качественнее, когда тело расслаблено. Попытайтесь перед сном принять теплую ванну, послушать спокойную музыку или почитайте книгу. Старайтесь не употреблять напитки с содержанием кофеина.
Навык принятия реальности
— Принять — не равняется смириться с ситуацией. Это означает признать, что реальность такова, как есть, и решить, как действовать эффективно, учитывая именно такую неприятную реальность, — отмечает психолог.
Эксперт советует, принимать только факты, а не интерпретации, оценки и искажения реальности.
Как справляться с тревожными мыслями
— Когда дело касается тревожных стрессовых и травматических мыслей, мы предполагаем, что ко всем этим мыслям нужно прислушаться, и это естественно, — объясняет психолог.
Эксперт советует, ограничить это прислушивание и выбрать определенное время для переживаний: когда вы заметите, что ваш разум блуждает от переживания к переживанию, скажите себе, что вы вернетесь к переживаниям в запланированное время и сфокусируйте внимание на полезной деятельности.
Помните о своей стойкости
Несмотря на все трудности и переживания, которые мы испытываем в эти тяжелые времена, мы все же ставим одну ногу впереди другой и двигаемся дальше в направлении важной ценности — лелеять жизнь, резюмирует психолог.
Источник: Береги себя