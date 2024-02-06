Психолог Юлия Джежелий на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, как во время войны беременным справиться с тревожностью и переживаниями.

— Беременность во время войны с воздушными тревогами, обстрелами — это большой вызов, который увеличивает вероятность возникновения психических расстройств, — говорит эксперт.

П оддержка других важна

Исследования показывают, что отсутствие социальной поддержки является влиятельным фактором риска развития психических расстройств в перинатальном периоде, отмечает специалист.

Сейчас смотрят

Психолог советует подумать и сформировать свой круг поддержки, кто и какую помощь может вам предложить в различных ее аспектах: эмоциональную, социальную, практическую, информационную.

Н айти ресурсные и ценностные действия

Эксперт советует стараться намеренно замечать то, что помогает снижать уровень стресса, сознательно каждый день выполнять небольшие действия в направлении самоподдержки — со временем это станет полезным навыком.

Для удобства можно завести дневник — так вы сможете вовремя фиксировать ресурсные действия, слова, занятия, наполняющие вас мысли.

Связь с ребенком

Во время беременности разговор, пение и чтение вашему ребенку – отличные способы налаживать взаимную эмоциональную привязанность. Это отличная ресурсная активность.

Здоровый сон

Оптимальной считается продолжительность сна ориентировочно 7–9 часов. Однако для разных людей этот показатель может отличаться. Самое главное мерило – ваше самочувствие.

Сон качественнее, когда тело расслаблено. Попытайтесь перед сном принять теплую ванну, послушать спокойную музыку или почитайте книгу. Старайтесь не употреблять напитки с содержанием кофеина.

Н авык принятия реальности

— Принять — не равняется смириться с ситуацией. Это означает признать, что реальность такова, как есть, и решить, как действовать эффективно, учитывая именно такую неприятную реальность, — отмечает психолог.

Эксперт советует, принимать только факты, а не интерпретации, оценки и искажения реальности.

Как справляться с тревожными мыслями

— Когда дело касается тревожных стрессовых и травматических мыслей, мы предполагаем, что ко всем этим мыслям нужно прислушаться, и это естественно, — объясняет психолог.

Эксперт советует, ограничить это прислушивание и выбрать определенное время для переживаний: когда вы заметите, что ваш разум блуждает от переживания к переживанию, скажите себе, что вы вернетесь к переживаниям в запланированное время и сфокусируйте внимание на полезной деятельности.

Помните о своей стойкости

Несмотря на все трудности и переживания, которые мы испытываем в эти тяжелые времена, мы все же ставим одну ногу впереди другой и двигаемся дальше в направлении важной ценности — лелеять жизнь, резюмирует психолог.

Источник: Береги себя