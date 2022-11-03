Специалисты онлайн-платформы Психологическая поддержка рассказали, почему люди разводятся во время войны, как предотвратить развод и пережить, если он все-таки случился.

— Война часто ведет к конфликтам именно из-за того, что мы не находим в себе силы интересоваться еще и жизнью партнера, отвернуться от своих дел и выслушать его, — уверяют специалисты.

По их словам, накопившиеся споры и невысказанные обиды со временем становятся причиной развода.

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Четыре основных критерия, которые сигнализируют о том, что отношения под угрозой:

Критицизм. Это критика и постоянные обвинения партнера в том, что он делает не так. Если все проблемы выносятся не на обсуждение, а в формате критики действий — это маркер того, что позже это все будет накапливаться в невысказанные обиды.

Это критика и постоянные обвинения партнера в том, что он делает не так. Если все проблемы выносятся не на обсуждение, а в формате критики действий — это маркер того, что позже это все будет накапливаться в невысказанные обиды. Пренебрежение . Закатывание глаз, причмокивания, вздохи — все невербальные знаки, которые мы используем как способ выразить пассивную агрессию. Пренебрежение — это ощущение, когда много раз повторяется то, что раньше у нас не получалось проговорить, но теперь это уже не имеет смысла.

. Закатывание глаз, причмокивания, вздохи — все невербальные знаки, которые мы используем как способ выразить пассивную агрессию. Пренебрежение — это ощущение, когда много раз повторяется то, что раньше у нас не получалось проговорить, но теперь это уже не имеет смысла. Агрессивная защита. Когда на мягкую фразу следует грубый жесткий защитный ответ, происходит словесное насилие в паре. Такими жестокими нас могут делать боль, страх и неопределенность — это они заставляют нас защищаться.

Когда на мягкую фразу следует грубый жесткий защитный ответ, происходит словесное насилие в паре. Такими жестокими нас могут делать боль, страх и неопределенность — это они заставляют нас защищаться. Каменное лицо. Это состояние, когда молчишь и не общаешься с партнером, закрываешься в работе, не реагируешь на него. Это может быть ответом на агрессивную защиту, когда просто не хочешь ничего объяснять.

По словам психологов, даже если все четыре пункта присутствуют в вашей семье, это не значит, что отношения обречены. Все можно изменить, если замечать моменты, в которых ваш партнер тянется к вам.

— Потеря дома и перемещение вызывают сильный стресс и волнение. Это часто приводит к ссорам между супругами, к бессилию, когда не имеешь возможности выслушать человека, — отмечают специалисты.

По их словам, любая миграция, даже сознательная и по выбору, это большой стресс. Наши защиты перестают быть гибкими. В этом случае надо снизить требования к себе. Понять, что переезд — это чрезвычайно трудно, это вызов для человека и его психического здоровья.

Дайте себе время, сядьте и остановитесь, подумайте об отношениях, плачьте, когда вам это нужно. Плачьте со своим партнером. Или если у него нет на это сил, ищите людей, которые примут вас в горе и смогут выслушать. Если это не близкий человек, то пусть это будут психолог или группа поддержки.

Как предотвратить развод

— Антидоты очень просты и приятны: дружба, приключения, игра, совместный юмор и культура благодарности, принятие и подчеркивание того, что есть хорошего в моем партнере или партнерше, — говорят психологи.

Они отмечают, что юмор так привлекателен, потому что он вызывает внутреннее влечение к человеку. Это о шутке, которая снижает градус ссоры, или о мемах, которые посылаешь своему близкому человеку, чтобы посмеяться вместе.

Основа отношений — контакт. Поэтому обо всем, что волнует, надо говорить свободно, как двое взрослых людей. И если вы принимаете решение о разводе, не нужно спешить, следует несколько раз вдумчиво поговорить.

Источник: Психологическая поддержка