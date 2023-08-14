Война — это тяжелый период для каждого человека, и почти полтора года сотни тысяч украинских семей до сих пор ощущают это на собственном опыте.

Актриса Виктория Билан-Ращук, которую уже осенью можно будет увидеть в сериале Нового канала Голова, не исключение. Ее муж, Владимир Ращук, который, кстати, тоже исполнил роль в том же сериале, был на передовой с первых дней полномасштабного вторжения.

А она, как и большинство жен, оставшихся в одиночестве или с детьми, не знала, как жить дальше. Однако нашла способы, которые помогли ей пережить кризис и сохранить спокойствие в чрезвычайных ситуациях.

— Есть органические средства побороть тревожность, а есть искусственные, — говорит Виктория.

По словам актрисы, органический — это наличие связи. Когда в переписке есть “плюсик”, это означает, что муж жив. А искусственные — это те, что можно создать собственноручно, чтобы не отчаяться. Вот они:

Загрузите себя работой

Чтобы почувствовать уверенность и контроль над ситуацией, Виктория советует планировать свой день и нагружать себя работой, которая приносит удовольствие.

Актриса говорит, что первые полгода полномасштабной войны ей было очень сложно это сделать, особенно когда ежеминутно ждешь звонка или сообщения от мужа.

Но сегодня все по-другому, она поняла, что нельзя откладывать жизнь на потом, надо искать новые возможности. Сейчас она уже создала собственную актерскую школу и планирует творческие занятия.

Вспомните о мечтах и целях

Виктория советует сосредоточиться на приятных моментах жизни. И приводит пример, как они с мужем мечтали о собственном доме, но не успели начать работы, поэтому пришлось этим заниматься женщине. И когда она рассказывает мужу о своих достижениях, радуются оба. Потому что это заряжает, держит их в тонусе.

Визуализируйте

Позитивное мировоззрение и оптимизм во время войны оказывают поддержку всем: и тем, кто воюет на передовой, и тем, кого они защищают. Кстати, этот способ спас актрису в тяжелые первые месяцы полномасштабной войны, когда Владимир находился на фронте.

— Я интуитивно чувствовала, что у него сложные бои и опасность, поэтому боялась и нервничала, — вспоминает Виктория.

Были моменты, когда внутри все сжималось, так что было сложно говорить и даже дышать. Тогда актриса пыталась представлять “картинки наоборот”, то есть они встречаются, идут в кафе или кино, смеются. И она намеренно прокручивала все это в голове.

Молитесь

Виктория искренне верит в силу молитвы и признается, что энергия, которую она пытается передать мужу, на самом деле доходит до него. Это действительно успокаивает разум и помогает уменьшить стресс супругов.

Напоминаем, что 16-серийный сериал Голова о перспективной молодежи, жизненном вызове, приоритетах, украинском селе и наших чрезвычайных людях стартует уже осенью на Новом канале. Среди актеров, кроме Виктории Билан-Ращук и ее мужа Владимира Ращука, Дмитрий Гирявец, Полина Фролова, Александр Рудинский, Мария Стопник, Анатолий Тихомиров, Михаил Кукуюк и другие.