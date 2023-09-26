Новая методика, разработанная учеными Кембриджского университета, строится на блокировании мыслей о страшных травмирующих событиях и, наоборот, детальной проработке всех деталей положительных радостных событий.

Исследование ученых Кембриджского университета в Великобритании показало, что подавление навязчивых негативных мыслей может уменьшить посттравматический стресс и тревогу.

Подавление — это механизм психологической защиты, при котором человек сознательно выталкивает из головы тревожные мысли и переживания, чтобы справиться с травмирующими событиями.

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Новое исследование бросило вызов широко распространенному мнению, основанному на учении Фрейда, о том, что сознательное подавление негативных мыслей вредно для нашего психического здоровья.

— В последние годы нам говорили, что подавление мыслей по своей сути неэффективно и что на самом деле оно заставляет людей больше думать о них, — говорит Майкл Андерсон, один из авторов исследования.

Но исследователи рискнули опровергнуть авторитетное и, казалось бы, незыблемое утверждение.

Они пригласили 120 человек из 16 стран, чтобы проверить, возможно ли подавление негативных мыслей, и если да, то полезно ли это. Многие из участников эксперимента имели депрессию, тревогу и посттравматический стресс, связанный с пандемией Covid-19.

Каждому было предложено подумать о ряде сценариев, которые могли бы произойти в их жизни в ближайшие два года: 20 негативных “страхов и беспокойств”, 20 позитивных “надежд и мечтаний” и 36 “рутинных и обыденных” нейтральных событий.

Страхи должны были быть текущими, которые неоднократно вторгались в их мысли.

Участников попросили предоставить ключевое слово и ключевые детали для каждого сценария.

Например, негативным сценарием может быть посещение родственника с Covid-19 в больнице, где ключевое слово — “больница”, а ключевая деталь — “дыхание”.

Позитивным может быть свадьба сестры, где “свадьба” — это ключевой момент, а “платье” — деталь.

Исследователи проводили с каждым участником 20-минутную онлайн-тренировку каждый день в течение трех дней, которая включала 12 повторений “Не представляйте” и 12 “Представьте”.

В первом случае участникам показывали одно из негативных слов-подсказок сценария и просили мысленно представить это событие. Затем, их попросили перестать думать об этом событии, заблокировать образы или мысли, вызванные воспоминанием.

Во втором случае участникам показывали ключевое слово положительного сценария и просили представить событие как можно ярче.

Через три месяца участники сообщили, что подавленные события стали менее яркими и менее пугающими. Они также заверили, что стали меньше думать об этих событиях.

Участники с более высокой тревогой и посттравматическим стрессом получили наибольшую пользу от подавления своих тревожных мыслей.

Через три месяца участники, обученные подавлять свои страхи, продолжали демонстрировать снижение депрессии и тенденцию к снижению негативных аффектов.

— То, что мы обнаружили, противоречит общепринятой версии. Похоже, что активное подавление пугающих мыслей возможно и даже потенциально полезно, — сказал Андерсон.

Хотя, по его словам, для подтверждения результатов потребуется дополнительная работа, уже сейчас можно сказать, что предложенный британскими учеными метод может стать многообещающим альтернативным способом лечения психических заболеваний.

Источник: New Atlas