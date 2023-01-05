В столице существует сразу несколько вариантов получить бесплатную профессиональную поддержку психологов и психотерапевтов. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГВА Валентина Гинзбург.

— Возможность получить профессиональную круглосуточную бесплатную психологическую поддержку для киевлян была организована в первые же дни войны, — напомнила Валентина Гинзбург.

По ее словам, только за март-апрель за онлайн-помощью киевских психологов обратились более 2 500 взрослых и около 500 несовершеннолетних украинцев.

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— Однако события, которые мы все сегодня переживаем, часто требуют более глубокой психологической реабилитации. И уже в июне 2022 года в столице был открыт Киевский городской кризис-центр Социотерапия, – отметила руководитель Департамента.

Она рассказала, что в Центре успешно помогают людям с острыми стрессовыми состояниями, вызванными военной агрессией. В основу программы положена авторская концепция структурной кризисной терапии. А именно:

занятия по психологической коррекции в группах;

индивидуальная работа с психологом;

овладение техниками релаксации;

самопомощь при стрессе и многое другое.

Отмечается, что программа рассчитана на четыре недели. На протяжении всего курса необходимо находиться в Центре, ведь такая реабилитация предполагает полное погружение в процесс.

Валентина Гинзбург также напомнила, что для записи к психологу или психиатру направление семейного врача не требуется.

Телефон доверия (круглосуточно):

0 800 50 12 12

(044) 541 04 04

(044) 541 04 05

Телефоны для справок/записи Киевского городского кризисного центра Социотерапия:

(044) 524-89-90

(044) 258-68-91

(044) 524-44-71

(044) 524-34-93

Круглосуточная психбольница: ул. Кирилловская, 103. Телефон для справок: (044) 463-74-79.