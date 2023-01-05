В столице существует сразу несколько вариантов получить бесплатную профессиональную поддержку психологов и психотерапевтов. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГВА Валентина Гинзбург.
— Возможность получить профессиональную круглосуточную бесплатную психологическую поддержку для киевлян была организована в первые же дни войны, — напомнила Валентина Гинзбург.
По ее словам, только за март-апрель за онлайн-помощью киевских психологов обратились более 2 500 взрослых и около 500 несовершеннолетних украинцев.
— Однако события, которые мы все сегодня переживаем, часто требуют более глубокой психологической реабилитации. И уже в июне 2022 года в столице был открыт Киевский городской кризис-центр Социотерапия, – отметила руководитель Департамента.
Она рассказала, что в Центре успешно помогают людям с острыми стрессовыми состояниями, вызванными военной агрессией. В основу программы положена авторская концепция структурной кризисной терапии. А именно:
- занятия по психологической коррекции в группах;
- индивидуальная работа с психологом;
- овладение техниками релаксации;
- самопомощь при стрессе и многое другое.
Отмечается, что программа рассчитана на четыре недели. На протяжении всего курса необходимо находиться в Центре, ведь такая реабилитация предполагает полное погружение в процесс.
Валентина Гинзбург также напомнила, что для записи к психологу или психиатру направление семейного врача не требуется.
Телефон доверия (круглосуточно):
0 800 50 12 12
(044) 541 04 04
(044) 541 04 05
Телефоны для справок/записи Киевского городского кризисного центра Социотерапия:
(044) 524-89-90
(044) 258-68-91
(044) 524-44-71
(044) 524-34-93
Круглосуточная психбольница: ул. Кирилловская, 103. Телефон для справок: (044) 463-74-79.