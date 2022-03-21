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Психология

Как справиться с паническими атаками – советы психолога

21 марта 2022, 15:06
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
паника
Источник: Depositphotos

Из-за активных боевых действий многие люди в Украине столкнулись с паническими атаками.

Что это такое, какие симптомы и как с ними справиться, рассказала ведущая и психолог реалити Эксы (Новый канал) Наталья Ежова.

Наталя Єжова

— Панические атаки – это максимально усиленный страх смерти, когда все психологические защиты не работают, а человек теряет контроль над своим психологическим состоянием. Чаще панические атаки случаются, если человек видит смерть, слышит о ней, – объяснила психолог проекта Нового канала.

Для того чтобы выйти из этого состояния, нужно перейти из своего внутреннего мира, где все разрушается и отсутствует контроль, во внешний мир, то есть почувствовать свое тело.

Симптомы панических атак:

  • ощущение нехватки воздуха;
  • ускоренное сердцебиение;
  • боль в животе;
  • диарея;
  • тошнота;
  • рвота;
  • головокружение;
  • резкие изменения состояния – бросает то в жар, то в холод;
  • потеря сознания.
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Как справиться с паническими атаками?

  1. Найдите физическую опору, чтобы почувствовать, что тело, ноги, руки, голова на что-то опираются. Можно сесть на пол, за стол или опереться головой о стенку.
  2. Выровняйте дыхание. Для этого обратите внимание на него, используя, например, технику “квадрат”. Найдите какую-нибудь квадратную вещь вокруг и дышите “по квадратику”. Сначала делайте вдох, глядя на верхнюю грань квадратика, задерживайте дыхание на боковой и выдыхайте на нижней.
  3. Найдите все предметы вокруг конкретного цвета. Например, выбрали себе зеленый и ищете траву, ногти, вещи и так далее.
  4. Попробуйте или понюхайте что-нибудь. Это может быть еда, напиток, что угодно. Так вам удастся перевести внимание с внутреннего на внешнее. Состояние стабилизируется.

Источник
Новый канал
Теги
Советы психолога , психічні розлади , Психология
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