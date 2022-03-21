Из-за активных боевых действий многие люди в Украине столкнулись с паническими атаками.

Что это такое, какие симптомы и как с ними справиться, рассказала ведущая и психолог реалити Эксы (Новый канал) Наталья Ежова.

— Панические атаки – это максимально усиленный страх смерти, когда все психологические защиты не работают, а человек теряет контроль над своим психологическим состоянием. Чаще панические атаки случаются, если человек видит смерть, слышит о ней, – объяснила психолог проекта Нового канала.

Для того чтобы выйти из этого состояния, нужно перейти из своего внутреннего мира, где все разрушается и отсутствует контроль, во внешний мир, то есть почувствовать свое тело.

Симптомы панических атак:

ощущение нехватки воздуха;

ускоренное сердцебиение;

боль в животе;

диарея;

тошнота;

рвота;

головокружение;

резкие изменения состояния – бросает то в жар, то в холод;

потеря сознания.

Как справиться с паническими атаками?