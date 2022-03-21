Из-за активных боевых действий многие люди в Украине столкнулись с паническими атаками.
Что это такое, какие симптомы и как с ними справиться, рассказала ведущая и психолог реалити Эксы (Новый канал) Наталья Ежова.
— Панические атаки – это максимально усиленный страх смерти, когда все психологические защиты не работают, а человек теряет контроль над своим психологическим состоянием. Чаще панические атаки случаются, если человек видит смерть, слышит о ней, – объяснила психолог проекта Нового канала.
Для того чтобы выйти из этого состояния, нужно перейти из своего внутреннего мира, где все разрушается и отсутствует контроль, во внешний мир, то есть почувствовать свое тело.
Симптомы панических атак:
- ощущение нехватки воздуха;
- ускоренное сердцебиение;
- боль в животе;
- диарея;
- тошнота;
- рвота;
- головокружение;
- резкие изменения состояния – бросает то в жар, то в холод;
- потеря сознания.
Как справиться с паническими атаками?
- Найдите физическую опору, чтобы почувствовать, что тело, ноги, руки, голова на что-то опираются. Можно сесть на пол, за стол или опереться головой о стенку.
- Выровняйте дыхание. Для этого обратите внимание на него, используя, например, технику “квадрат”. Найдите какую-нибудь квадратную вещь вокруг и дышите “по квадратику”. Сначала делайте вдох, глядя на верхнюю грань квадратика, задерживайте дыхание на боковой и выдыхайте на нижней.
- Найдите все предметы вокруг конкретного цвета. Например, выбрали себе зеленый и ищете траву, ногти, вещи и так далее.
- Попробуйте или понюхайте что-нибудь. Это может быть еда, напиток, что угодно. Так вам удастся перевести внимание с внутреннего на внешнее. Состояние стабилизируется.