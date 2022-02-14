Как понять, что у тебя токсичные родители – рекомендации психолога

Очень часто дети могут страдать от губительного влияния собственных родителей. Оно будет разрушать психику, самооценку малышей и не позволит сформироваться здоровой и сильной личности.

Часто взрослые могут даже этого не замечать, считая, что желают своим потомкам всего наилучшего и прилагают для этого максимум усилий. А дети просто не могут это сделать, потому что с детства родители для них авторитет и пример для подражания. Только с годами они могут понять, что родители действительно не помогают, а отравляют им жизнь.

Как узнать, что у тебя токсичные родители, и как взрослым понять, что они отравляют жизнь собственным детям, разбирались Факты ICTV.

Кто такие токсичные родители

— Токсичные родители – это те, которые отравляют жизнь своих детей. Если они в своих отношениях с ребенком знают, что для него будет лучше, то это уже признак токсичности, — говорит психолог-консультант Наталья Оржеховская.

По ее словам, чаще всего это одинокие или молодые мамы, а также имеющие невротический склад характера.

– Также родители такого типа строят токсичные отношения, такие как чрезмерная опека, контроль, унижение или проявление агрессии, – объясняет арт-терапевт Мирослава Арестович.

Признаки токсичных родителей

Наталья Оржеховская перечислила признаки токсичных родителей, которые помогут как маме и папе, так и детям постарше понять, что в семье царит нездоровая, ядовитая атмосфера.

Родители уделяют мало внимания ребенку

— Малыша воспитывают бабушка или няня, он проводит время с гаджетами. Мама пытается ограничиться дорогими подарками, – рассказывает Наталья Оржеховская.

Такие отношения токсичны, ведь ребенок нуждается в матери. Нужно каждый день не менее 10-15 минут уделять внимание живому общению.

Взрослые требуют доказательств любви

– Я буду тебя любить, если, например, ты будешь хорошо учиться или хорошо себя вести. На самом деле, родители должны любить своих детей просто так, несмотря на все проблемы, — добавляет психолог.

Кроме того, ни в коем случае не нужно сравнивать своего ребенка с другими, это оказывает значительное влияние на самооценку.

Мама или папа нагружают детей своими проблемами

Они могут жаловаться на жизнь, нехватку денег, проблемы на работе, плохие отношения с партнером, родственниками.

Мама может рассказывать это ребенку. Но он еще мал и не может помочь. В то же время малыш будет чувствовать вину, объясняет специалист.

Родители постоянно нарушают личные границы

Это признак токсичных родителей, у ребенка должно быть свое личное пространство, своя жизнь.

Взрослые обвиняют детей в своих неудачах

— Ребенок не должен быть обузой. Молодые мамы обвиняют детей в своих неудачах — в нереализованной карьере, в проблемах с родителями. Или рассказывают, как им было тяжело рожать, воспитывать, — делится Наталья Оржеховская.

Близкие игнорируют ребенка в период конфликтов

Например, они могут закрывать глаза на конфликтные ситуации, не реагировать на кризисы. Но позиция “я в ракушке” неправильная, ведь ребенок видит некомпетентность родителей.

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Мама или папа унижают ребенка перед родственниками, друзьями

Не стоит этого делать и обсуждать недостатки перед другими, оценивать малыша, делиться личной информацией.

Родители примешивают деньги к отношениям

Они могут использовать их для манипуляции своими детьми.

Взрослые внушают страх ребенку

Из-за этого малыш в будущем может не справляться с вызовами.

Как защититься от токсичных родителей

Следует сразу сказать, что дети не понимают, что их родители ведут себя некорректно, они это могут понять уже в более старшем возрасте, когда вред психике, самооценке уже будет нанесен.

Поэтому больше внимания этому вопросу должны уделять именно взрослые.⠀

— Взять под контроль ситуацию следует тем членам семьи, которые замечают это негативное влияние. Это может быть либо один из родителей, либо другие члены семьи. Однако, в любом случае, ребенку потребуется помощь психолога, — отмечает арт-терапевт Мирослава Арестович.

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Сами же дети могут попытаться поговорить с родителями, обратиться к учителям или школьному психологу.