Психолог Лариса Пастушок на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка объяснила, как справиться с чувством тревоги, которое не проходит и отнимает последние силы.

Удушающее чувство паники

— Непрекращающаяся тревога может быть изнурительной, какую бы форму она ни приняла: ужасное беспокойство, удушающее чувство паники, страх перед социальными ситуациями и тому подобное, — говорит эксперт.

По словам психолога, некоторым людям трудно контролировать свои волнения, и это часто может влиять на их повседневную жизнь.

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Опробовать пять подходов

Специалист советует опробовать следующие пять подходов и определите, какие из них будут для вас эффективны:

пригласите тревогу в себя. Сопротивление тревоге не только не исчезает, но и усиливает ее. Дайте ей понять, что она может оставаться сколько угодно, а тем временем вы позаботитесь о других делах;

нырните в свое тело. Тревога часто вбивается вам в голову и отсоединяет вас от физического тела. В результате тревога все больше и больше захватывает ваше внимание и энергию. Сконцентрируйтесь на том, что происходит в вашем теле. Сделайте несколько легких вдохов, когда заметите какие-либо ощущения — жар, холод, тяжесть, напряжение;

прислушайтесь к себе. Тревога — это сигнал, а сигналы предназначены для того, чтобы привлечь ваше внимание. Задумайтесь, что ваш разум, бессознательное и тело могут пытаться вам сказать;

начните действовать. Переместите свое внимание с фиксации того, что вы чувствуете, на выполнение задачи, которая требует вашего внимания;

поставьте под сомнение свои предположения. Чтобы обрести спокойствие, когда вы волнуетесь, часто нужно помириться с тревогой. Когда вы спрашиваете, почему тревога не исчезает, напомните себе, что, возможно, это ненужно. Возможно, это не ваша работа — устранять тревогу. Возможно, это нормально волноваться.

Что приносит реальную ценность

Несмотря на то, что чувства играют важную роль в нашей жизни, они не являются основным показателем успешной жизни, отмечает психолог. Вместо этого специалист советует сосредоточить свою энергию на том, что приносит реальную ценность вашим дням.

Источник: Психологическая поддержка