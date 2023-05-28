Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как найти опору в себе и начать жить здесь и сейчас, несмотря на военное время.
— В случае стресса найти опору в себе может помочь техника, называемая майндфулнесом или осознанностью. Она предполагает привлечение собственного внимания к происходящему вокруг нас и как мы на это реагируем, — отмечают психологи.
По их словам, овладев такой техникой, мы можем больше радоваться тому, что происходит здесь и сейчас, не застрять в мыслях о будущем или прошлом. Это поможет справиться с тревожностью, связанной с невозможностью планировать свою жизнь, поможет развить креативность и стойкость в стрессовых ситуациях.
Как овладеть техникой майндфулнес
- Замечать мелочи в ежедневной рутине. В следующий раз, когда вы поедете на работу, пойдете на прогулку или в магазин, сфокусируйтесь на том, сколько интересных вещей вас окружает: какие деревья или дома вокруг, что нового вы у них заметите, если проявите немного внимания. Какие звуки вы слышите? Какие запахи ощущаете? Кто идет перед вами?
- Обратите внимание на дыхание. Часто, когда мы в стрессе, дыхание становится поверхностным. Но успокаивающе на нервную систему действует самое глубокое дыхание. Поэтому, когда испытываете стресс, сделайте пять-десять глубоких вдохов через нос и выдохов ртом.
- Ешьте осознанно. Обращайте внимание на цвет, состав и консистенцию пищи, а также ее температуру и вкус. Если вы полностью сосредоточитесь на вкусе пищи, вы можете заметить, что он кажется более выразительным или лучше, чем обычно.
- Делайте паузы. Хотя бы ежедневно остановитесь на 10 минут, чтобы почувствовать, что вы делаете, где находится и что происходит в ваших мыслях. Разомнитесь, потянитесь и снова возвращайтесь к работе.
- Обращайте внимание на свое тело. Если обратить внимание на тело, вы можете почувствовать, что в конце дня, например, напряженные челюсти или напряжения в руках. Попытайтесь уделять внимание таким, казалось бы, незначительным пустякам. Это позволит прислушиваться к потребностям собственного тела, когда ему нужно расслабление или сон.
Тренировка техники майндфулнес базируется на постоянном возвращении в момент “здесь и сейчас”, концентрации на происходящем в ваших мыслях или вокруг вас. Попробуйте эту технику. Возможно, именно она поможет вам управлять стрессом и быть более устойчивыми к нему.