Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как найти опору в себе и начать жить здесь и сейчас, несмотря на военное время.

— В случае стресса найти опору в себе может помочь техника, называемая майндфулнесом или осознанностью. Она предполагает привлечение собственного внимания к происходящему вокруг нас и как мы на это реагируем, — отмечают психологи.

По их словам, овладев такой техникой, мы можем больше радоваться тому, что происходит здесь и сейчас, не застрять в мыслях о будущем или прошлом. Это поможет справиться с тревожностью, связанной с невозможностью планировать свою жизнь, поможет развить креативность и стойкость в стрессовых ситуациях.

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Как овладеть техникой майндфулнес

Замечать мелочи в ежедневной рутине. В следующий раз, когда вы поедете на работу, пойдете на прогулку или в магазин, сфокусируйтесь на том, сколько интересных вещей вас окружает: какие деревья или дома вокруг, что нового вы у них заметите, если проявите немного внимания. Какие звуки вы слышите? Какие запахи ощущаете? Кто идет перед вами?

Обратите внимание на дыхание. Часто, когда мы в стрессе, дыхание становится поверхностным. Но успокаивающе на нервную систему действует самое глубокое дыхание. Поэтому, когда испытываете стресс, сделайте пять-десять глубоких вдохов через нос и выдохов ртом.

Ешьте осознанно. Обращайте внимание на цвет, состав и консистенцию пищи, а также ее температуру и вкус. Если вы полностью сосредоточитесь на вкусе пищи, вы можете заметить, что он кажется более выразительным или лучше, чем обычно.

Делайте паузы. Хотя бы ежедневно остановитесь на 10 минут, чтобы почувствовать, что вы делаете, где находится и что происходит в ваших мыслях. Разомнитесь, потянитесь и снова возвращайтесь к работе.

Обращайте внимание на свое тело. Если обратить внимание на тело, вы можете почувствовать, что в конце дня, например, напряженные челюсти или напряжения в руках. Попытайтесь уделять внимание таким, казалось бы, незначительным пустякам. Это позволит прислушиваться к потребностям собственного тела, когда ему нужно расслабление или сон.

Тренировка техники майндфулнес базируется на постоянном возвращении в момент “здесь и сейчас”, концентрации на происходящем в ваших мыслях или вокруг вас. Попробуйте эту технику. Возможно, именно она поможет вам управлять стрессом и быть более устойчивыми к нему.