Эксперты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказали, с помощью каких простых действий можно максимально вернуть ощущение дома, как места, в котором мы чувствует себя в безопасности.

Как объясняют психологи, если человека попросить объяснить, что для него дом, чаще всего он назовет собственное помещение, в котором создает свою семью. Стол, за которым вы вместе каждое утро пили кофе или чай каждый вечер и общались о важном. Картина на стене как ценный подарок или фотографии как воспоминания теплых моментов.

— Или это родительский дом, где вас всегда ждут с объятиями родные, где хранятся как сокровище ваши детские рисунки и школьные грамоты, а на дверях до сих пор есть знакомые рубцы: так ежегодно отмечали, как вы росли, — отмечают эксперты.

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Однако, по их словам, кроме дома физического, есть понятие психологического дома — это об ощущении безопасности.

Многие люди в Украине потеряли свой дом в результате военных действий. Физическую потерю дома можно сравнить с потерей близкого человека, поэтому и процесс горевания в таком случае продолжается по такой же схеме: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Все процессы могут длиться до года, если больше — обратитесь к врачу.

Иногда после пережитой травмы у человека теряется само ощущение дома. Ему страшно от того, что в родных стенах он не может жить привычной жизнью. Поэтому не чувствует себя в доме хозяином.

Что поможет вернуть ощущение дома после травмы

Рутина. Если вы привыкли ежедневно ходить на пробежку, пить кофе из красивой чашки, ходить на прогулки — делайте это.

Создание уюта. По возможности окружайте себя вещами, которые приносят эстетическое удовольствие, создают уют: плед, шторы, красивая посуда. Начинайте с малого, и со временем вам станет хорошо и в новом доме.

Общение — важно. Общайтесь с друзьями и родными, вам важно их видеть и слышать. Если нет возможности встретиться физически — пользуйтесь видеосвязью. Формируйте новый круг общения: знакомьтесь с соседями, ищите единомышленников.

Творчество. Обязательно рисуйте, пишите, танцуйте, пойте — делайте то, что приносит вам удовольствие. Это поможет пережить и переварить негативные события в вашей жизни.

Собственные ценности и убеждения. Найти или сохранить собственные ценности — это понимать, что для нас важнее всего в жизни, каких принципов вы придерживаетесь, какую конечную цель исповедуете. Это то, что невозможно у нас забрать, и это то, что является для нас опорой даже в самые сложные времена.

Источник: Психологическая поддержка