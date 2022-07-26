Почему во время войны, когда, казалось бы, супругам нужно стать поддержкой и опорой друг другу, все же случаются ранящие душу измены. Как не допустить супружеской неверности и укрепить отношения в семье в это тяжелое для украинцев время.
Об этом Фактам ICTV рассказала психолог Виктория Островская.
— Война многих разлучает. Мужчины идут на фронт или остаются в Украине. Женщины остаются дома или вместе с детьми едут в безопасные страны. Некоторым парам довольно сложно пройти этот кризисный период, — говорит Виктория Островская.
И отмечает, что стресс влияет на каждого по-своему. Одни закрываются в себе, полностью сосредотачиваясь на своем эмоциональном состоянии. Другим, наоборот, надо выплеснуть эмоции и получить гормон счастья, в том числе и с помощью секса.
Действительно, многие исследования показывают, что секс отлично избавляет нашу психику от стрессового ступора, снимает психологические зажимы, снижает уровень тревожности.
— Нужно ли осуждать людей за то, что они стремятся облегчить таким образом свое состояние? Вопрос, думаю, риторический, — отмечает психолог.
По ее словам, риск супружеской неверности своей второй половины вполне можно минимизировать:
- всегда начинать разговор не с претензий, а с вопросов о том, как себя чувствует ваш близкий человек, все ли с ним в порядке;
- помнить, что война рано или поздно закончится, вы снова встретитесь и вам не будет мучительно стыдно за свою несдержанность или минутную слабость;
- по возможности чаще восхищайтесь своим партнером, вспоминайте счастливые моменты вашей жизни;
- чаще встречайтесь визуально, например, по скайпу. Старайтесь, как бы ни было тяжело на душе, все же выглядеть уверенно и оптимистично;
- если вы во время войны вместе, у вас всегда есть возможность освежить и разнообразить ваш секс. Нужно только немного фантазии и желания сделать хоть чуточку счастливее и уверенней своего близкого человека;
- будьте честны со своей второй половинкой, помните, что честный, открытый разговор сближает, а тайны и недомолвки еще больше отдаляют вас от любимого человека.