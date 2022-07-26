Почему во время войны, когда, казалось бы, супругам нужно стать поддержкой и опорой друг другу, все же случаются ранящие душу измены. Как не допустить супружеской неверности и укрепить отношения в семье в это тяжелое для украинцев время.

Об этом Фактам ICTV рассказала психолог Виктория Островская.

— Война многих разлучает. Мужчины идут на фронт или остаются в Украине. Женщины остаются дома или вместе с детьми едут в безопасные страны. Некоторым парам довольно сложно пройти этот кризисный период, — говорит Виктория Островская.

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И отмечает, что стресс влияет на каждого по-своему. Одни закрываются в себе, полностью сосредотачиваясь на своем эмоциональном состоянии. Другим, наоборот, надо выплеснуть эмоции и получить гормон счастья, в том числе и с помощью секса.

Действительно, многие исследования показывают, что секс отлично избавляет нашу психику от стрессового ступора, снимает психологические зажимы, снижает уровень тревожности.

— Нужно ли осуждать людей за то, что они стремятся облегчить таким образом свое состояние? Вопрос, думаю, риторический, — отмечает психолог.

По ее словам, риск супружеской неверности своей второй половины вполне можно минимизировать: