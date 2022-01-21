Мир постоянно меняется, а вместе с ним и мода на способ жизни, модель поведения, одежду, еду. Есть тенденции и в сексе.

О них рассказала семейный психолог, сексолог Алена Щербань.

— Тенденции в сексологии на самом деле сегодня до конца не ясны. Но наш мир ежедневно становится другим. И это касается всех сфер жизни, и секса в том числе. Он становится многообразнее, многоцветенее, ярче, чем раньше, и те суждения, которые были 20-30 лет назад, остаются в прошлом, — отмечает Алена Щербань.

Специалист, ссылаясь на свой опыт и наблюдения, перечислила популярные секс-тенденции в 2022 году.

“Эротическая скука”

Одна из популярных тенденций, которая сейчас встречается у людей.

— Все чаще я сталкиваюсь на своих консультациях с таким понятием, как “эротическая скука”. Это когда человек, не имеющий никаких биологических претензий к своему здоровью и психологическому состоянию, всячески теряет интерес и мотивацию заниматься сексом, считая это занятие недостаточно впечатляющим и скучным, — отмечает Алена Щербань.

По ее словам, некоторым людям сейчас соцсети полностью заменяют сексуальное удовольствие.

Самоидентификация пола

Еще одна из тенденций, которую мы видим, это грандиозные проблемы с самоидентификацией пола, комментирует сексолог.

Девушкам и парням в последнее время непросто определиться, кто они и какого они пола.

— Это может привести к тревоге, особенно когда читаешь, что один из европейских авторов описывает, что есть 54 варианта самоидентификации. Не 2, а 54 пола, — уточняет Алена Щербань.

Изменения с институтом брака

Еще одна, по мнению сексолога, опасная тенденция происходит с институтом брака: ценности, на которых держались браки раньше, разваливаются.

С одной стороны, это развивает различные свободы, например выбор нескольких партнеров одновременно. Но с другой стороны — эти отношения становятся поверхностными, не глубокими. И это всегда оставляет человека с мыслью об одиночестве, что в свою очередь чревато суицидальными мыслями, считает специалист.

“Серийная моногамия”

— Сегодня почти во всех парах адекватно воспринимается то, что партнер на момент вступления в брак не девственник. Но на время совместных отношений считается, что других сексуальных партнеров иметь не модно, не логично и не гигиенично. Но опять-таки каждый из партнеров понимает, что когда эти отношения закончатся, начнутся другие, — говорит Алена Щербань.

Сексуальность как здоровье

Сейчас многие люди ориентированы на здоровый образ жизни. Аюрведа — система альтернативной медицины с историческими корнями в Индии — говорит о том, что человек считается здоровым, если у него в балансе находится сон, питание и секс.

И если сексуальная сфера человека каким-то образом падает или снижается, это говорит о том, что его психологическое состояние близко к апатии или к депрессии.

Женская сексуальность

— Женская сексуальность оказалась значительно интереснее и сложнее в плане изучения, чем мужская. Я думаю, что фокус внимания ученых на женской сексуальности даст больше возможности женщинам изучать ее и развивать чувствительность от контакта с миром, — объясняет сексолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Щербань (@miss.psychology.alenashcherban)

Демонстрация своей сексуальности

Еще один тренд — это тенденция демонстрации своей сексуальности. Как мужчины, так и женщины все чаще выставляют в соцсетях обнаженные фото или фото в купальниках.

“Культ юности”

Также нельзя не заметить тенденцию, которая имеет название “культ юности”, суть которой в том, что стареть либо терять внешне свою молодость совершенно не модно.

— И тогда мы видим большое количество силикона в груди, ягодицах, увеличенных губ, наращенных ресниц и волос. Такое изобилие пластической хирургии и косметологов не может не вводить в состояние закомплексованности только формирующихся подростков, — комментирует Алена Щербань.

При этом неуверенная в себе девушка-тинэйджер, которая сталкивается с таким изобилием и конкуренцией среди женщин, страдает от невроза, комплекса самозванца и других проблем, которые требуют помощи психолога.

Секс-игрушки

Сейчас проводится все больше и больше исследований на эту тему, и молодые люди все чаще заглядывают в секс-шопы и прибегают к дополнительным девайсам.

— Более модными становятся девайсы с дистанционным управлением. Есть несколько компаний, которые разработали такие игрушки, которые позволяют парам, находящимся на расстоянии, дистанционно управлять этими гаджетами, доставляя удовольствие друг другу, — рассказывает сексолог.

Как видим, появление новых тенденций прежде всего характеризуется сужением сферы запретного. В чем-то это прекрасно и, безусловно, связано со свободой личности, определением ее как индивидуальной и неповторимой. Но в целом пока не понятно, хорошо это или плохо, подводит итог специалист.