Угревая сыпь или акне — одно из самых часто встречающихся заболеваний кожи. Им страдает 80-90% населения в возрасте от 13-18 лет.

Об инновациях в лечении акне, почему им больше страдают женщины и причем тут Covid-19 Факти ICTV поговорили с президентом Украинской академии дерматовенерологии, доктором медицинских наук, профессором Мариной Анфиловой.

— Марина, расскажите, какие самые инновационные методы лечения акне? Чем лечение отличается, например, от методов 5-летней давности?

— В появлении акне серьезную роль играет бактерия P. Acnes, поэтому сейчас проходят исследования полезности бактериофагов (антимикробных препаратов природного происхождения), антимикробных пептидов и пробиотиков для лечения акне.

Одно из ключевых достижений за последние пять лет — отказ от монотерапии антибиотиками. Из-за того, что антибиотики часто используют без надобности (например, при простуде), часто они просто перестали помогать.

— Правда ли, что акне больше подвержены женщины?

— Да, заболевание чаще встречается у женщин, но разница между ними и мужчинами невелика.

Наиболее распространенная причина акне у женщин — гормональный дисбаланс. Именно из-за неправильной выработки гормонов страдают от акне подростки во время полового созревания, женщины — в период беременности и кормления грудью. Тогда в организме разыгрывается настоящий шторм, на лице “расцветают” некрасивые образования, от которых трудно или вовсе невозможно избавиться, если не работать с источником проблемы. Так, одна из весомых причин акне после 20 лет — стресс, к которому больше склонны женщины. Гормон кортизол, выделяющийся при стрессе, повышает сальность кожи.

— Причины его возникновения в подростковом и во взрослом возрасте отличаются?

— В развитие акне во многом решающую роль играет наследственность, так как тип кожи и гормональный фон передается от матери к дочери, от отца к сыну. Рост высыпаний провоцирует мужской гормон тестостерон, который есть как в женском, так и в мужском организме. Чем больше тестостерона в крови, тем выше риск развития и прогрессирования акне, особенно у людей с жирной или комбинированной кожей.

В период полового созревания, когда уровень гормонов сильно повышается, появление акне закономерно. Но если акне “процветает” на лице после 30 лет, то это может говорить о нарушениях в работе организма (например, об эндокринных расстройствах). По статистике, 7% людей страдают акне до глубокой старости.

Также есть провоцирующие факторы, которые могут усугубить течение угревой болезни (курение, стресс, неправильное питание).

— Чем сегодня лечат акне? Правда ли, что могут использовать серьезные лекарства с выраженными побочными эффектами?

— Здесь все зависит от степени выраженности проблемы. Сильные побочные эффекты мы наблюдаем редко. Но практически все системное лечение отменяем на период подготовки к беременности, самой беременности и кормления грудью. Некоторые препараты не рекомендованы до 12 лет. Среди других побочный явлений — фоточувствительнось, раздражение кожи и обесцвечивание волос. Поэтому лучше выбирать лечение с квалифицированным дерматологом.

— В случае с акне поможет диета?

— До сих пор нет достаточных доказательств в пользу диеты в лечении угревой сыпи. Однако, не рекомендуется употрелять продукты с высоким гликемическим индексом (пиво, хлеб, попкорн) и молоко из-за повышенного уровня инсулина.

Есть распространенный миф, что акне возникает из-за проблем с ЖКТ и нужно пройти тщательное обследование. Если нет жалоб на боли, вздутие, отрыжку, изжогу, расстройства стула — то и ничего не нужно искать, а лечить в первую очередь кожу.

— Как нужно ухаживать за кожей с акне?

— Я рекомендую два раза в день умываться средствами с нейтральными или близкими к кислым показателями рН по типу кожи, избегать препаратов на масляной основе и с комедогенными (способностью закупоривать поры) свойствами.

Хочу подчеркнуть, что людям с акне нужно обязательно смывать макияж в конце дня и не выдавливать угри. Это может привести к рубцам и усугубить состояние.

Помогают ли народные средства?

— Они в лучшем случае помогут снизить воспаление, но в лечении самого заболевания результатов не дадут. Только врач может определить, можно ли обойтись средствами домашнего ухода или нужно добавлять специальные лечебные препараты.

— Сегодня многие жалуются также на “маскне” — акне от маски. Что делать, если оно появилось?

— Пот и влажность, которые образуются под маской, оседают на коже, закупоривая поры. С каждым выдохом влажность под маской увеличивается, создавая эффект парника. Повышенная влажность влияет на рН кожи. Это может привести к более активному размножению бактерий и вызвать новые высыпания (как правило, на подбородке, носу и щеках). Красные пятна, особенно в местах плотного контакта с кожей — проявления контактного дерматита.

Но я не говорю, что не нужно носить маски. Сегодня нам нужно отнестись к этому, как к жизненной необходимости! При этом можно защитить кожу и уменьшить высыпания: крепить маску или респиратор без упора на проблемную зону. Для заживления можно перед сном наносить крем с декспантенолом, тиротроцином или сульфатиазолом серебра.

Если следы от респиратора все таки есть в зоне давления, то на нее можно клеить гидроколлоидные пластыри, чтобы уменьшить механическую травматизацию. Два раза в день можно наносить на воспаленные участки гель с бензоил пероксидом 2.5% или азелаиновой кислотой.

Я также советую использовать меньше слоев косметики под маской (лучше не использовать совсем) и стараться чаще менять маску.

Если акне сильно обострилось и не реагирует на лечение, нужно обратиться к дерматологу. После обследования он, скорее всего, назначит лечение системными ретиноидами. Я не рекомендую антибиотики! Считаю, что в ситуации с пандемией мы должны временно ограничить их назначение, чтобы не формировать привыкание.

— Часто можно услышать, что все перепробовали, ничего от акне не помогает. Что делать?

— Когда вы все препараты перепробовали, а результата нет, то возможно, акне вызвано другой патологией, например, синдромом поликистозных яичников, лекарствами, которые вы принимаете параллельно с препаратами против акне. Разобраться поможет врач.

— Даже после лечения акне иногда проблемы не заканчиваются — остаются следы. Что вы можете посоветовать?

— Да, это застойные пятна и рубцы. Пятна хорошо корректируются химическими пилингами, мезотерапией (внутрикожным введением медикаментозных веществ в маленьких дозах) и плазмотерапией (инъекциями очищенной плазмы крови). Для устранения глубоких рубцов используют лазерную шлифовку. Рубцы становятся более гладкими и менее заметными.

— Что вас возмущает в современном лечении акне?

— Есть несколько мифов, связанных с акне, которые меня возмущают. Первый, что угревая сыпь бывает у всех подростков и это связано с “гормональной перестройкой”. Нет, акне бывает не у всех подростков, а только у тех, у кого есть генетическая предрасположенность. Да, такой себе подарочек от родителей, согласна.

Второй миф, что акне возникает от отсутствия половой жизни и может пройти, как только она появится. На самом деле это болезнь сальных желез, которые, безусловно, чувствительны к половым гормонам, но от наличия секса не пройдут.

Иногда говорят, что причина акне — инфекция, которую занесла косметолог, когда делала чистку. Но причина акне — в генетике. Однако, вина косметолога отчасти может быть: если он механически повреждал воспаленную кожу чисткой вместо того, чтобы назначить лечение.

Часто можно услышать, что причина акне в использовании декоративной косметики. Отчасти это правда, но если косметика не предназначена для проблемной кожи. Я разрешаю пациентам с акне делать макияж и подбираю соответствующие продукты.

— Расскажите, пожалуйста, историю вашей пациентки, которой удалось избавиться от акне.

Таких историй у меня, к счастью, очень много! Из последних – Светочка, 19 лет, у которой с 14 лет была тяжелейшая форма акне. Ее лечили местными средствами и антибиотиками, которые особо не помогали. Дерматологи предлагали курс системных ретиноидов (производные витамина А), но мама очень боялась побочных реакций (зуд, шелушение и инфекции кожи, сыпь). Девушка пришла в подавленном состоянии и сказала, что если я ей не помогу, ей незачем жить. Из-за акне над ней издевались в школе, никто не дружит в университете. Консультацию мне пришлось посвятить общению с мамой и подробно рассказать о безопасности лечения, о контроле хода лечения моих пациентов, развеять мифы из интернета.

Через год передо мной была уже улыбающаяся Светочка с чистой кожей. Ее мама, уходя, поделилась, что у Светы вчера было первое свидание.