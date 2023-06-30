Наливка из красной смородины — легкий алкогольный напиток, который имеет приятный кисло-сладкий вкус и насыщенный цвет.

Хоть приготовление напитка требует немного времени, однако результат вас точно приятно удивит. Как сделать наливку из красной смородины без водки, читайте в нашем материале.

Что понадобится

Красная смородина — 1 350 г.

Вода — 200 мл.

Сахар — 550 г.

Как готовить

Сперва нужно собрать/купить красную смородину. Затем ягоды тщательно промыть и перебрать (гнилые, мягкие и испорченные использовать не стоит).

Далее смородину пересыпаем в банку, но следите, чтобы ягоды не доходили до верха емкости.

Засыпьте смородину сахаром. Количество сахара можно легко рассчитать — на 1 кг ягоды вам понадобится 400 г.

Теперь с помощью деревянной лопатки начинайте разминать смородину. Когда ягоды выпустят сок, добавьте стакан воды. Тщательно перемешайте смородину и снова растолките ягоды.

На горлышко банки натяните медицинскую перчатку и зафиксируйте. Сделайте небольшую дырочку на пальце, чтобы углекислый газ мог выходить.

Банку со смородиной поставьте в солнечное место на 3-5 дней, а затем переставьте в теплое светлое место на 2-2,5 месяца.

По окончанию времени, процедите наливку через марлю и перелейте в бутылки. Смородиновая наливка готова!

Можно начинать дегустацию и наслаждаться вкусом.