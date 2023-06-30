Наливка из красной смородины — легкий алкогольный напиток, который имеет приятный кисло-сладкий вкус и насыщенный цвет.
Хоть приготовление напитка требует немного времени, однако результат вас точно приятно удивит. Как сделать наливку из красной смородины без водки, читайте в нашем материале.
Что понадобится
- Красная смородина — 1 350 г.
- Вода — 200 мл.
- Сахар — 550 г.
Как готовить
Сперва нужно собрать/купить красную смородину. Затем ягоды тщательно промыть и перебрать (гнилые, мягкие и испорченные использовать не стоит).
Далее смородину пересыпаем в банку, но следите, чтобы ягоды не доходили до верха емкости.
Засыпьте смородину сахаром. Количество сахара можно легко рассчитать — на 1 кг ягоды вам понадобится 400 г.
Теперь с помощью деревянной лопатки начинайте разминать смородину. Когда ягоды выпустят сок, добавьте стакан воды. Тщательно перемешайте смородину и снова растолките ягоды.
На горлышко банки натяните медицинскую перчатку и зафиксируйте. Сделайте небольшую дырочку на пальце, чтобы углекислый газ мог выходить.
Банку со смородиной поставьте в солнечное место на 3-5 дней, а затем переставьте в теплое светлое место на 2-2,5 месяца.
По окончанию времени, процедите наливку через марлю и перелейте в бутылки. Смородиновая наливка готова!
Можно начинать дегустацию и наслаждаться вкусом.