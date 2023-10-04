Сахарный диабет — одно из самых распространенных и опасных болезней современности. Существует два типа диабета — инсулинозависимый сахарный диабет и инсулиннезависимый сахарный диабет. Причины возникновения разные, но эта болезнь требует контроля образа жизни, а особенно — питания.
Диетолог Оксана Скиталинская рассказала Фактам ICTV, как необходимо правильно питаться при диабете, а также дала советы, как предотвратить возникновение болезни.
Сахарный диабет 1 типа — причины возникновения связаны с дефицитом инсулина. Недостаток гормона приводит к тому, что его не хватает даже на переработку незначительного количества поступившей в организм глюкозы.
В результате уровень сахара в крови человека повышается. Чаще всего этот тип встречается у детей, которые впоследствии всю жизнь вводят себе инъекции инсулина.
Сахарный диабет 2 типа — причины его появления не связаны с недостатком инсулина, а развитие его начинается из-за потери чувствительности тканей к гормону поджелудочной железы.
Люди с этим типом не нуждаются в дополнительных инъекциях инсулина, а для их лечения применяют лекарственные средства, стимулирующие поджелудочную к секреции инсулина или уменьшающие устойчивость тканей к этому гормону.
— Второй тип развивается у людей старшего возраста, у которых есть метаболический синдром, ожирение, высокое давление, высокий уровень сахара в крови, — отмечает диетолог.
Питание очень важно для человека, ведь сахарный диабет никогда не развивается за один день. Этому предшествуют незаметные изменения в организме на фоне благополучия.
У человека может понемногу расти масса тела. Если у женщин объем талии становится более 80 см, а у мужчин — более 94 см, это уже означает, что большинство этих людей имеют инсулинорезистентность, которая является первым шагом к началу диабета второго типа, или компенсированному сахарному диабету.
Основные правила питания при диабете
- Принимать пищу три раза в день — завтрак, обед и ужин, без перекусов;
- Выбирать продукты с низким гликемическим индексом;
- Не употреблять жареную, жирную и сладкую пищу. Лучше варить, запекать, тушить, готовить на пару с минимальным количеством масла;
- Не употреблять концентрированную фруктозу, добавленную фруктозу;
- За день необходимо выпивать как минимум 1,5 л обычной воды;
- Заменить сахар и сладости на продукты, содержащие витамины C и B, — лучше всего подойдут несладкие фрукты и ягоды.
Какая диета лучше всего подходит
По словам диетолога, сейчас диета №9 и все номерные столы в Украине и мире отменены. Их уже не существует, но как ориентир — можно использовать.
— Эти рекомендации по питанию писали тогда, когда у людей было мало знаний об определенных реакциях организма, а также было мало лекарств, — говорит Скиталинская.
В общем, диету №9 можно воспринимать как средиземноморскую, где есть полезные жиры, фрукты, овощи, орехи, семечки, бобовые и цельнозерновые блюда.
Чтобы соблюдать правила здорового питания, старайтесь мысленно разделить тарелку пополам. Одну половину разделите еще раз пополам — таким образом у вас есть три зоны.
Первая половина тарелки — разноцветные овощи (могут быть термически обработанные) зеленые листовые, вторая четверть — зерновые и отруби, а третья — белковые продукты.
Какие продукты можно употреблять во время диабета
Необходимо принимать пищу со сложными углеводами, богатыми нежирным белком. Сложные углеводы — это разнообразные овощи, несладкие фрукты, цельнозерновые крупы, капуста, брокколи, нежирное мясо.
— Когда мы едим такие сложные углеводы, то уровень сахара в крови не превышает норму. В то же время поджелудочная железа производит небольшое количество инсулина, чтобы расщепить глюкозу, — утверждает Скиталинская.
- цельнозерновые или отрубные хлебобулочные изделия;
- макаронные изделия с отрубями, из твердых сортов пшеницы;
- гречневая, пшенная каши;
- мясо, рыба, птица нежирных сортов;
- зелень (петрушка, укроп)
- овощи (огурцы, кабачок, капуста, брокколи, листья салата)
- свежие ягоды, несладкие фрукты (яблоки, киви, груши, апельсины, грейпфрут, брусника, клюква, черника)
- яйца;
- молочные обезжиренные продукты;
- чай, кофе, компоты и соки, не содержащие сахара, травяные отвары;
Диетолог советует употреблять естественную пищу, то есть белковые продукты, которые имеют низкий гликемический индекс, а переработанные продукты могут иметь высокий индекс. Чем больше проварен, измельчен продукт, тем выше его гликемический индекс.
— Лучше отваривать, тушить, запекать, готовить на пару все блюда. В то же время жарку необходимо свести к минимуму, поскольку продукты, приготовленные этим способом, наносят много вреда.
Во-первых, жир в процессе нагревания меняет физиологические свойства и становится неполезным для человека. Во-вторых, жареная пища — высококалорийная, что тоже пагубно влияет на организм, — говорит специалист.
Какие продукты запрещено употреблять при диабете
Запрещено употреблять продукты, в которых гликемический индекс слишком высок. Когда продукт с высоким уровнем расщепления попадает в организм, то его молекулы циркулируют в крови, что сразу повышает уровень глюкозы и инсулина.
- кондитерские, сдобные мучные изделия, в рецептуре которых есть сахар;
- жирное мясо, рыба, птица;
- молокопродукты, кисломолочные изделия с высокой жирностью;
- жирные мясные бульоны;
- соленая рыба;
- жирная колбаса;
- макароны, изготовленные из мягких сортов пшеницы;
- копчености, специи, острые блюда;
- изюм;
- некоторые сладкие фрукты (инжир, виноград, бананы)
- газированные напитки;
- соки, компоты с содержанием сахара;
- алкогольные напитки;
- маринованные, соленые овощи.
Пример меню на один день от диетолога
Нужно знать свой уровень сахара в крови, измерить который можно с помощью глюкометра, и подобрать продукты, которые подходят вашему организму.
Завтрак: яичница или омлет с овощами (шпинат, брокколи, зеленая стручковая фасоль, помидор) и кусочек цельнозернового хлеба, можно добавить ягод и чашку несладкого кофе или чая.
Обед: овощной суп на нежирном бульоне (все виды капусты, морковь, тыква), можно сделать кашу и салат с овощами.
Ужин: тушеные овощи и вареная рыба с несладким зеленым чаем.
— Если человек чувствует голод между приемами пищи, то можно медленно перекусить горстью орехов, несладким какао, запеченными или свежими овощами, стаканом кефира и кусочком хлеба, — добавила диетолог.
Профилактика диабета
- правильно питайтесь;
- не нагружайте поджелудочную железу;
- не употребляйте сахар и соль,
- следите за своим весом;
- занимайтесь спортом;
- избегайте стрессов;
- следите за уровнем глюкозы в крови
- откажитесь от алкоголя и табака.
Также различные диеты, например, диету №5 назначают при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и во время панкреатита.
Во время такой диеты не нужно исключать белки, жиры и углеводы, ведь это медицинская диета, которая направлена не на похудения, а на оздоровление.