Обычно секс ассоциируется с положительными и приятными ощущениями и эмоциями. Но бывает и так, что у женщины или мужчины появляется дискомфорт во время полового акта, поэтому получать удовольствие оказывается сложно.

Секс не должен причинять боль, и если это происходит, то стоит найти причину, потому что, как и любая боль в теле, это тоже на что-то указывает.

Сексолог Татьяна Славина рассказала о боли во время секса, и почему она может возникать.

– На вопрос, терпеть ли боль во время секса, считая ее вариантом нормы, я отвечаю категорически: секс — это радость, удовольствие и счастье. Это не нормально, когда радость приходит через боль там, где этого быть не должно, — отметила специалист.

Боль в области таза и половых органов во время полового акта называется диспареуния. Она может возникать по следующим причинам:

гинекологические заболевания (вагинит, дисбактериоз, вульводиния, эндометриоз, фиброма и т.п.);

родовые травмы или последствия операции;

сухость влагалища из-за дефицита эстрогена или недостаточного возбуждения;

психологические проблемы.

У мужчин боль во время секса возникает во время фимоза. Также неприятные ощущения могут возникать из-за короткой уздечки полового члена, болезней мочеполовой системы, болезни Пейрони, некоторых неврологических осложнений.

Славина утверждает, что во всех случаях, как женщинам, так и мужчинам следует обратиться к специалисту. Такие проблемы решают гинекологи и урологи, в некоторых случаях требуется помощь сексолога и психотерапевта.

Источник: Татьяна Славина