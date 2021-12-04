Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Секс

Боль во время секса: почему она может возникать у мужчин и женщин

4 декабря 2021, 12:30
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
секс,
Источник: Depositphotos

Обычно секс ассоциируется с положительными и приятными ощущениями и эмоциями. Но бывает и так, что у женщины или мужчины появляется дискомфорт во время полового акта, поэтому получать удовольствие оказывается сложно.

Секс не должен причинять боль, и если это происходит, то стоит найти причину, потому что, как и любая боль в теле, это тоже на что-то указывает.

Сексолог Татьяна Славина рассказала о боли во время секса, и почему она может возникать.

– На вопрос, терпеть ли боль во время секса, считая ее вариантом нормы, я отвечаю категорически: секс — это радость, удовольствие и счастье. Это не нормально, когда радость приходит через боль там, где этого быть не должно, — отметила специалист.

Боль в области таза и половых органов во время полового акта называется диспареуния. Она может возникать по следующим причинам:

  • гинекологические заболевания (вагинит, дисбактериоз, вульводиния, эндометриоз, фиброма и т.п.);
  • родовые травмы или последствия операции;
  • сухость влагалища из-за дефицита эстрогена или недостаточного возбуждения;
  • психологические проблемы.

У мужчин боль во время секса возникает во время фимоза. Также неприятные ощущения могут возникать из-за короткой уздечки полового члена, болезней мочеполовой системы, болезни Пейрони, некоторых неврологических осложнений.

Славина утверждает, что во всех случаях, как женщинам, так и мужчинам следует обратиться к специалисту. Такие проблемы решают гинекологи и урологи, в некоторых случаях требуется помощь сексолога и психотерапевта.

Читайте также:
безпечний сексОсновы безопасного секса: как избежать различных опасных заболеваний

Источник: Татьяна Славина

Теги
лікування , Секс
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка