Боул уже давно завоевал мир кулинарии и сейчас не теряет своей популярности. Его величественный успех объясняется не только эстетикой блюд, которые часто становятся объектом съемки в социальных сетях, но и тем, что это прежде всего полезная и здоровая пища.
Что такое боул
С английского, слово “bowl” означает обычную глубокую миску для еды. Именно в нее будем выкладывать все ингредиенты блюда. Наполнив миску полезными продуктами, мы получаем замечательное блюдо для здорового питания.
На сегодня боулы можно найти в меню ресторанов по всему миру. Рецептов боулов множество! Каждый может создать свой собственный боул-шедевр.
Для тех, кто следит за своим питанием, боул является идеальным способом создать сбалансированную пищу контролируя количество.
Итак, ниже читайте рецепт приготовления боула с рисом и овощами, который запросто подходит на завтрак, обед и даже ужин.
Как приготовить боул с рисом и овощами
В предложенном рецепте мы добавляем куриное филе, но, по желанию, его можно заменить на тушеную или запеченную рыбу.
Ингредиенты:
- рис (вареный) – 150 г
- куриное филе запеченное – 150 г
- авокадо – 1 шт.
- листья салата – по вкусу
- помидоры черри – по вкусу
- вареные яйца – 2 шт.
- зелень и черный кунжут – для украшения
Приготовление:
- Почищенные яйца и помидоры черри разрезаем пополам.
- Куриное филе нарезаем на кусочки.
- Авокадо чистим, удаляем косточку. Мякоть нарезаем и сбрызгиваем соком лимона или лайма.
- В тарелку выкладываем предложенные ингредиенты.
- Украшаем боул кунжутом и зеленью.
Блюдо можно подать, полив немного соевым соусом.
Варианты продуктов для боула
- Основа зеленых листьев: шпинат, листья салата, мангольд или руккола.
- Сырые, запеченные или тушеные овощи: свекла, редис, морковь, сладкий перец.
- Сложные углеводы: киноа, булгур, гречка, коричневый рис, пшено, гречневая лапша.
- Белки: нут, фасоль, чечевица, лосось, тунец, курица, яйца.
- Здоровые жиры: семечки, орехи, авокадо, масло (тыквенное, кокосовое, оливковое).
- Соус для смешивания (не обязательно): на основе оливкового масла, соевый, йогуртовый или тахини.
Это лишь идеи, и вы можете наполнить свой боул любыми полезными продуктами по вкусу. Создайте собственную версию идеального и здорового боула на завтрак, обед и ужин.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.