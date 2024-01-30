Боул уже давно завоевал мир кулинарии и сейчас не теряет своей популярности. Его величественный успех объясняется не только эстетикой блюд, которые часто становятся объектом съемки в социальных сетях, но и тем, что это прежде всего полезная и здоровая пища.

Что такое боул

С английского, слово “bowl” означает обычную глубокую миску для еды. Именно в нее будем выкладывать все ингредиенты блюда. Наполнив миску полезными продуктами, мы получаем замечательное блюдо для здорового питания.

На сегодня боулы можно найти в меню ресторанов по всему миру. Рецептов боулов множество! Каждый может создать свой собственный боул-шедевр.

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Для тех, кто следит за своим питанием, боул является идеальным способом создать сбалансированную пищу контролируя количество.

Итак, ниже читайте рецепт приготовления боула с рисом и овощами, который запросто подходит на завтрак, обед и даже ужин.

Как приготовить боул с рисом и овощами

В предложенном рецепте мы добавляем куриное филе, но, по желанию, его можно заменить на тушеную или запеченную рыбу.

Ингредиенты:

рис (вареный) – 150 г

куриное филе запеченное – 150 г

авокадо – 1 шт.

листья салата – по вкусу

помидоры черри – по вкусу

вареные яйца – 2 шт.

зелень и черный кунжут – для украшения

Приготовление:

Почищенные яйца и помидоры черри разрезаем пополам. Куриное филе нарезаем на кусочки. Авокадо чистим, удаляем косточку. Мякоть нарезаем и сбрызгиваем соком лимона или лайма. В тарелку выкладываем предложенные ингредиенты. Украшаем боул кунжутом и зеленью.

Блюдо можно подать, полив немного соевым соусом.

Варианты продуктов для боула

Основа зеленых листьев: шпинат, листья салата, мангольд или руккола.

Сырые, запеченные или тушеные овощи: свекла, редис, морковь, сладкий перец.

Сложные углеводы: киноа, булгур, гречка, коричневый рис, пшено, гречневая лапша.

Белки: нут, фасоль, чечевица, лосось, тунец, курица, яйца.

Здоровые жиры: семечки, орехи, авокадо, масло (тыквенное, кокосовое, оливковое).

Соус для смешивания (не обязательно): на основе оливкового масла, соевый, йогуртовый или тахини.

Это лишь идеи, и вы можете наполнить свой боул любыми полезными продуктами по вкусу. Создайте собственную версию идеального и здорового боула на завтрак, обед и ужин.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.