CeraVe: косметические средства для сухой и чувствительной кожи

Созданный в 2005 году, американский бренд CeraVe быстро стал популярным благодаря косметическим средствам по уходу за чувствительной и проблемной кожей.

В сотрудничестве с ведущими дерматологами компания создает продукцию, позволяющую укрепить кожный покров с помощью комплекса церамидов – липидов, которые обеспечивают длительное увлажнение. Благодаря этому кожа становится здоровой и гладкой.

Бренд предлагает широкий ассортимент продукции, включая очищающие и защищающие от солнца средства, кремы, сыворотки, эмульсии и другое. Производитель использует формулу, которая не вызывает раздражение и подходит для всех типов кожи.

Характерные особенности косметики от CeraVe

Компания специализируется на производстве косметики для ухода за кожей лица и тела, которая особенно отличается сухостью и чувствительностью.

Косметические средства представляют собой комплекс, содержащий три основных ингредиента: церамиды, гиалуроновую кислоту, масла.

Сухой и чувствительной коже не хватает именно церамидов, благодаря которым она постепенно и глубоко увлажняется. Косметика от CeraVe имеет такие характерные особенности:

гипоаллергенность (не содержит ароматизаторов, сульфатов, парабенов и других потенциально раздражающих компонентов);

эффективность, подтвержденную клиническими исследованиями и отзывами покупателей о продуктах бренда;

уменьшение сухости кожи и ее увлажнение, устранение таких проблем, как экзема и псориаз;

доступность широкого выбора продукции по приемлемым ценам для потребителей;

наличие натуральных компонентов, питающих кожу;

отсутствие комедогенных ингредиентов, забивающих кожные поры.

Компания CeraVe является лидером на рынке косметических средств, улучшающих состояние, увлажнение кожи и восстанавливающих ее здоровый вид. Продукцию CeraVe рекомендуют большинство дерматологов мира.

Преимущества косметической продукции бренда

Средства для ухода за кожей CeraVe обладают рядом преимуществ, которые отличают их от продукции других производителей:

содержание MVE (мультивезикулярной эмульсии), позволяющей постепенно высвобождать активные ингредиенты в течение 24 часов, сохраняя продолжительность увлажнения кожи;

наличие церамидов, восстанавливающих естественный кожный барьер, защищающих от потери влаги, улучшающих ее текстуру;

содержание таких компонентов, как ниацинамид, гиалуроновая и салициловая кислота, рекомендуемых дерматологами для использования в средствах косметики.

Бьюти-продукты с церамидами будут необходимыми в таких случаях:

использование ретинола и органических кислот при уходе;

наличие покраснений и раздражения кожи;

применение агрессивных косметологических процедур;

предрасположенность кожи к аллергическим дерматитам и псориазу;

появление шелушений, обезвоживание кожного покрова.

В каталоге онлайн-магазина Notino представлено широкое разнообразие продукции знаменитой торговой марки CeraVe: очищающие эмульсии и гели с увлажняющим эффектом, восстанавливающие кремы, молочко для сухой и очень сухой кожи по доступной цене.

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