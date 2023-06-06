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Красота
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CeraVe: косметические средства для сухой и чувствительной кожи

6 июня 2023, 11:36
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Косметика CeraVe

Созданный в 2005 году, американский бренд CeraVe быстро стал популярным благодаря косметическим средствам по уходу за чувствительной и проблемной кожей.

В сотрудничестве с ведущими дерматологами компания создает продукцию, позволяющую укрепить кожный покров с помощью комплекса церамидов – липидов, которые обеспечивают длительное увлажнение. Благодаря этому кожа становится здоровой и гладкой.

Бренд предлагает широкий ассортимент продукции, включая очищающие и защищающие от солнца средства, кремы, сыворотки, эмульсии и другое. Производитель использует формулу, которая не вызывает раздражение и подходит для всех типов кожи. 

Характерные особенности косметики от CeraVe

Компания специализируется на производстве косметики для ухода за кожей лица и тела, которая особенно отличается сухостью и чувствительностью.

Косметические средства представляют собой комплекс, содержащий три основных ингредиента: церамиды, гиалуроновую кислоту, масла.

Сухой и чувствительной коже не хватает именно церамидов, благодаря которым она постепенно и глубоко увлажняется. Косметика от CeraVe имеет такие характерные особенности:

  • гипоаллергенность (не содержит ароматизаторов, сульфатов, парабенов и других потенциально раздражающих компонентов);
  • эффективность, подтвержденную клиническими исследованиями и отзывами покупателей о продуктах бренда;
  • уменьшение сухости кожи и ее увлажнение, устранение таких проблем, как экзема и псориаз;
  • доступность широкого выбора продукции по приемлемым ценам для потребителей;
  • наличие натуральных компонентов, питающих кожу;
  • отсутствие комедогенных ингредиентов, забивающих кожные поры.

Компания CeraVe является лидером на рынке косметических средств, улучшающих состояние, увлажнение кожи и восстанавливающих ее здоровый вид. Продукцию CeraVe рекомендуют большинство дерматологов мира. 

Косметика CeraVe

Преимущества косметической продукции бренда

Средства для ухода за кожей CeraVe обладают рядом преимуществ, которые отличают их от продукции других производителей:

  • содержание MVE (мультивезикулярной эмульсии), позволяющей постепенно высвобождать активные ингредиенты в течение 24 часов, сохраняя продолжительность увлажнения кожи;
  • наличие церамидов, восстанавливающих естественный кожный барьер, защищающих от потери влаги, улучшающих ее текстуру;
  • содержание таких компонентов, как ниацинамид, гиалуроновая и салициловая кислота, рекомендуемых дерматологами для использования в средствах косметики.

Бьюти-продукты с церамидами будут необходимыми в таких случаях:

  • использование ретинола и органических кислот при уходе;
  • наличие покраснений и раздражения кожи;
  • применение агрессивных косметологических процедур;
  • предрасположенность кожи к аллергическим дерматитам и псориазу;
  • появление шелушений, обезвоживание кожного покрова.

В каталоге онлайн-магазина Notino представлено широкое разнообразие продукции знаменитой торговой марки CeraVe: очищающие эмульсии и гели с увлажняющим эффектом, восстанавливающие кремы, молочко для сухой и очень сухой кожи по доступной цене.

Подарите своей коже наслаждение от применения качественной и эффективной косметики! 

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