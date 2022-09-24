Французский багет лучше всего подходит для приготовления чесночного хлеба. Вы только представьте: хрустящая корочка, образованная благодаря сливочному маслу, расплавленный сыр, ароматный чеснок и свежий укроп. Шеф Евгений Клопотенко уверен, что такая закуска исчезнет со стола раньше, чем успеет полностью остыть.

Ингредиенты:

1 багет

2 зубчика чеснока

185 г твердого сыра

50 г сливочного масла

5 веточек укропа

Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите чеснок, измельчите. Помойте укроп, отрежьте стебли, а зелень порубите.

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Твердый сыр нарежьте тонкими слайсами размером в диаметр багета. Количество сыра регулируйте по вкусу.

Растопите сливочное масло на сковороде на небольшом огне. Следите, чтобы масло не пригорело. Снимите масло с огня, всыпьте чеснок и укроп, перемешайте.

В багете сделайте глубокие надрезы под углом 45 градусов, не дорезая до конца. Выложите багет на слой фольги.

В разрезы вложите слайсы сыра и полейте растопленным сливочным маслом с измельченным чесноком и укропом. Хорошо, если есть кулинарная кисточка, ею удобно распределять масло.

Заверните багет в фольгу, выложите на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем дайте немного остыть и сразу подавайте к столу.

Источник: Евгений Клопотенко