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Еда

Чесночный хлеб с золотистой корочкой

24 сентября 2022, 20:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
багет
Источник: Depositphotos

Французский багет лучше всего подходит для приготовления чесночного хлеба. Вы только представьте: хрустящая корочка, образованная благодаря сливочному маслу, расплавленный сыр, ароматный чеснок и свежий укроп. Шеф Евгений Клопотенко уверен, что такая закуска исчезнет со стола раньше, чем успеет полностью остыть.

Ингредиенты:

  • 1 багет
  • 2 зубчика чеснока
  • 185 г твердого сыра
  • 50 г сливочного масла
  • 5 веточек укропа

Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите чеснок, измельчите. Помойте укроп, отрежьте стебли, а зелень порубите.

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Твердый сыр нарежьте тонкими слайсами размером в диаметр багета. Количество сыра регулируйте по вкусу.

Растопите сливочное масло на сковороде на небольшом огне. Следите, чтобы масло не пригорело. Снимите масло с огня, всыпьте чеснок и укроп, перемешайте.

В багете сделайте глубокие надрезы под углом 45 градусов, не дорезая до конца. Выложите багет на слой фольги.

В разрезы вложите слайсы сыра и полейте растопленным сливочным маслом с измельченным чесноком и укропом. Хорошо, если есть кулинарная кисточка, ею удобно распределять масло.

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Заверните багет в фольгу, выложите на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем дайте немного остыть и сразу подавайте к столу.

Источник: Евгений Клопотенко

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