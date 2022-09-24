Французский багет лучше всего подходит для приготовления чесночного хлеба. Вы только представьте: хрустящая корочка, образованная благодаря сливочному маслу, расплавленный сыр, ароматный чеснок и свежий укроп. Шеф Евгений Клопотенко уверен, что такая закуска исчезнет со стола раньше, чем успеет полностью остыть.
Ингредиенты:
- 1 багет
- 2 зубчика чеснока
- 185 г твердого сыра
- 50 г сливочного масла
- 5 веточек укропа
Разогрейте духовку до 180 градусов. Очистите чеснок, измельчите. Помойте укроп, отрежьте стебли, а зелень порубите.
Твердый сыр нарежьте тонкими слайсами размером в диаметр багета. Количество сыра регулируйте по вкусу.
Растопите сливочное масло на сковороде на небольшом огне. Следите, чтобы масло не пригорело. Снимите масло с огня, всыпьте чеснок и укроп, перемешайте.
В багете сделайте глубокие надрезы под углом 45 градусов, не дорезая до конца. Выложите багет на слой фольги.
В разрезы вложите слайсы сыра и полейте растопленным сливочным маслом с измельченным чесноком и укропом. Хорошо, если есть кулинарная кисточка, ею удобно распределять масло.
Заверните багет в фольгу, выложите на противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Затем дайте немного остыть и сразу подавайте к столу.
Источник: Евгений Клопотенко