Красный бархат – популярный, вкусный и эффектный торт. Этот десерт является изюминкой любого праздника, особенно когда речь идет о дне рождения. Ведь именно он способен украсить собой любое праздничное застолье. Как приготовить красный бархат в домашних условиях – читайте в материале.
Красный бархат: рецепт приготовления
Ингредиенты:
- 2,5 ст муки;
- 1,5 ст сахара;
- 1,5 ст масла;
- 1 ст кефира;
- 2 яйца;
- 1 ч. л какао-порошка;
- 1 ст. л гелевого пищевого красителя;
- 1 ч. л пищевой соды;
- 1 ч. л уксуса;
- 0,5 ч. л соли;
- ванилин по вкусу;
- 450 г сливочного творога;
- 225 г сливочного масла;
- 4 ст. л сахарной пудры.
Способ приготовления:
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- В глубокую миску просейте какао и муку, затем добавьте туда сахар, соль, соду и ванилин. Все перемешайте.
- Возьмите еще одну миску, вбейте туда яйца, влейте часть кефира, нагретого до комнатной температуры и масло.
- В оставшийся кефир введите гелевый краситель и перемешайте.
- Кефир с красителем вылейте в остальные жидкие ингредиенты, добавьте туда уксус и ванильный экстракт (если используется).
- Все хорошо перемешайте и вылейте в миску с сухими ингредиентами, снова перемешайте все до однородной массы.
- Дно формы выстелите пергаментом или фольгой, смазанным маслом. Каждую лепешку выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, по 30 минут.
- Готовые лепешки остудите. Если лепешка цельная, то разрежьте втрое вдоль.
- Пока лепешки остывают, сыр и масло выложите в миску, просейте туда же сахарную пудру и все взбейте миксером на высоких оборотах до тех пор, пока масса не станет пышной и светлой.
- Коржи, верх и бока торта хорошо смажьте кремом. Украшайте верх по своему усмотрению. К примеру, ягодами, остатками крема и другим декором.