Красный бархат – популярный, вкусный и эффектный торт. Этот десерт является изюминкой любого праздника, особенно когда речь идет о дне рождения. Ведь именно он способен украсить собой любое праздничное застолье. Как приготовить красный бархат в домашних условиях – читайте в материале.

Красный бархат: рецепт приготовления

Ингредиенты:

2,5 ст муки;

1,5 ст сахара;

1,5 ст масла;

1 ст кефира;

2 яйца;

1 ч. л какао-порошка;

1 ст. л гелевого пищевого красителя;

1 ч. л пищевой соды;

1 ч. л уксуса;

0,5 ч. л соли;

ванилин по вкусу;

450 г сливочного творога;

225 г сливочного масла;

4 ст. л сахарной пудры.

Способ приготовления:

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