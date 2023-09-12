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Еда

Красный бархат: рецепт приготовления пошагово

12 сентября 2023, 17:49
Анна Голишевская редактор ленты
Красный бархат: рецепт приготовления пошагово
Источник: Unsplash

Красный бархат – популярный, вкусный и эффектный торт. Этот десерт является изюминкой любого праздника, особенно когда речь идет о дне рождения. Ведь именно он способен украсить собой любое праздничное застолье. Как приготовить красный бархат в домашних условиях – читайте в материале.

Красный бархат: рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • 2,5 ст муки;
  • 1,5 ст сахара;
  • 1,5 ст масла;
  • 1 ст кефира;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. л какао-порошка;
  • 1 ст. л гелевого пищевого красителя;
  • 1 ч. л пищевой соды;
  • 1 ч. л уксуса;
  • 0,5 ч. л соли;
  • ванилин по вкусу;
  • 450 г сливочного творога;
  • 225 г сливочного масла;
  • 4 ст. л сахарной пудры.

Способ приготовления:

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  1. В глубокую миску просейте какао и муку, затем добавьте туда сахар, соль, соду и ванилин. Все перемешайте.
  2. Возьмите еще одну миску, вбейте туда яйца, влейте часть кефира, нагретого до комнатной температуры и масло.
  3. В оставшийся кефир введите гелевый краситель и перемешайте.
  4. Кефир с красителем вылейте в остальные жидкие ингредиенты, добавьте туда уксус и ванильный экстракт (если используется).
  5. Все хорошо перемешайте и вылейте в миску с сухими ингредиентами, снова перемешайте все до однородной массы.
  6. Дно формы выстелите пергаментом или фольгой, смазанным маслом. Каждую лепешку выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, по 30 минут.
  7. Готовые лепешки остудите. Если лепешка цельная, то разрежьте втрое вдоль.
  8. Пока лепешки остывают, сыр и масло выложите в миску, просейте туда же сахарную пудру и все взбейте миксером на высоких оборотах до тех пор, пока масса не станет пышной и светлой.
  9. Коржи, верх и бока торта хорошо смажьте кремом. Украшайте верх по своему усмотрению. К примеру, ягодами, остатками крема и другим декором.
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