Задержка менструации — довольно распространенная проблема среди женщин всех возрастов. Часто при отсутствии менструации первым приходит в голову незапланированная беременность или гинекологические болезни.

Однако причин этого множество. Почему могут быть задержки месячных и когда нужно обращаться к врачу – читайте в материале.

Врач-гинеколог Светлана Хобта уверена, что в норме продолжительность менструального цикла составляет от 24 до 38 дней (в общей сложности 28-30 дней).

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Чтобы понять, с какого дня считать задержку месячных, нужно научиться грамотно рассчитывать длительность цикла.

Не правильно считать с последнего дня предыдущей менструации до первого дня последующего кровотечения. Правильно считать с первого дня текущей менструации до первого дня следующей.

Незначительные отклонения от предполагаемой даты начала менструации (если задержка длится 2-7 дней) не считаются патологией. Конечно, паниковать не следует, но тест на беременность можно сделать.

По словам эксперта, если цикл сбился более чем на 7 дней, это уже основание обратиться к врачу.

Также имеет значение и обильность месячных – объем кровопотери в норме варьируется от 50 до 150 мл.

При любом отклонении от вышеупомянутой нормы, а также при задержке, кровянистых выделениях в период между менструациями, при обильных или скудных кровянистых выделениях и т. д. женщина детородного возраста должна обратиться к врачу, поскольку подобные проявления могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме.

Иногда для врача достаточно беседы для выявления причин нарушения менструального цикла.

При необходимости врач назначает обследование и схему лечения. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем лучше, поскольку именно от адекватного лечения зависит состояние вашей репродуктивной системы и возможность забеременеть.

Нарушением менструального цикла следует считать:

изменение продолжительности менструального цикла: удлинение цикла – более 35 дней (опсоменорея) и укорочение – менее 21 дня;

изменение продолжительности менструации: укорочение до менее 3 дней (олигоменорея) или удлинение до более чем 7 дней и вплоть до непрерывных кровотечений (полименорея);

изменение объема кровопотери: скудные месячные или очень обильные (выделение крови со сгустками);

болезненные менструации;

полное отсутствие менструаций в течение более 6 месяцев;

межменструальные кровянистые выделения.

Почему могут быть задержки месячных: основные причины

Беременность. Чтобы исключить или подтвердить причину задержки месячных, необходимо сделать тест. Лактация. В период кормления грудью отмечается повышенное продуцирование пролактина. Этот гормон блокирует овуляцию, но в какой именно момент она снова появится, сказать точно невозможно, поэтому даже при отсутствии менструации можно забеременеть. Подростковый возраст. В период полового созревания краткосрочная аменорея считается физиологической нормой. Предклимактерический период (перименопауза). Обычно наблюдается у женщин от 45 лет. С каждым годом задержки месячных становятся все более частыми и продолжительными. Затем менструальные кровотечения прекращаются полностью.

Почему еще могут быть задержки месячных

Гормональные нарушения. Воздействовать на цикл могут нарушения в репродуктивной системе, изменения в работе щитовидной железы, надпочечников или гипофиза.

Сильный стресс. Стресс и слаженная работа репродуктивной системы – два взаимопротиворечивых понятия. Остановить войну в голове – одно из главных правил лечения нарушений менструального цикла.

Смена часовых поясов или резкое изменение климата. Особенно если эти факторы происходят регулярно. Например, женщина часто ездит в командировку.

Избыточный вес, дефицит веса или резкое похудение. Жировая ткань – это место синтеза половых гормонов и их скопления. Чрезмерное количество или дефицит жировой ткани влияют на нормальный гормональный баланс и, как следствие, на регулярность цикла.

Чрезмерные физические нагрузки. При тяжелых тренировках увеличивается уровень андрогенов (мужских гормонов) и появляется выброс гормона стресса – кортизола.

Сильные ограничения в питании и похудение за очень короткий промежуток времени могут приводить к задержке менструации.

Гормональные контрацептивы. ГК ингибируют овуляцию и рост эндометрия – в этом и состоит их защитное действие. Поэтому девушка должна быть готова к тому, что цикл будет регулярным, но объем месячных становится меньше. Подбирать гормональные контрацептивы нужно со своим лечащим врачом, чтобы понимать, чего ждать и избежать нежелательных последствий для организма.

Гинекологические болезни. Самым распространенным заболеванием, которое может приводить к нерегулярному циклу, является синдром поликистозных яичников. Это распространенная патология, при которой яйцеклетка не созревает, так что овуляция не происходит.

Влиять на регулярность цикла могут инфекционные заболевания или воспалительные процессы внутренних половых органов.

Что делать, если месячные задерживаются

В первую очередь врач рекомендует не паниковать, записаться на консультацию к специалистам и не заниматься самолечением и поиском причин в интернете.