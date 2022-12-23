Задержка менструации — довольно распространенная проблема среди женщин всех возрастов. Часто при отсутствии менструации первым приходит в голову незапланированная беременность или гинекологические болезни.
Однако причин этого множество. Почему могут быть задержки месячных и когда нужно обращаться к врачу – читайте в материале.
Врач-гинеколог Светлана Хобта уверена, что в норме продолжительность менструального цикла составляет от 24 до 38 дней (в общей сложности 28-30 дней).
Чтобы понять, с какого дня считать задержку месячных, нужно научиться грамотно рассчитывать длительность цикла.
Не правильно считать с последнего дня предыдущей менструации до первого дня последующего кровотечения. Правильно считать с первого дня текущей менструации до первого дня следующей.
Незначительные отклонения от предполагаемой даты начала менструации (если задержка длится 2-7 дней) не считаются патологией. Конечно, паниковать не следует, но тест на беременность можно сделать.
По словам эксперта, если цикл сбился более чем на 7 дней, это уже основание обратиться к врачу.
Также имеет значение и обильность месячных – объем кровопотери в норме варьируется от 50 до 150 мл.
При любом отклонении от вышеупомянутой нормы, а также при задержке, кровянистых выделениях в период между менструациями, при обильных или скудных кровянистых выделениях и т. д. женщина детородного возраста должна обратиться к врачу, поскольку подобные проявления могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме.
Иногда для врача достаточно беседы для выявления причин нарушения менструального цикла.
При необходимости врач назначает обследование и схему лечения. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем лучше, поскольку именно от адекватного лечения зависит состояние вашей репродуктивной системы и возможность забеременеть.
Нарушением менструального цикла следует считать:
- изменение продолжительности менструального цикла: удлинение цикла – более 35 дней (опсоменорея) и укорочение – менее 21 дня;
- изменение продолжительности менструации: укорочение до менее 3 дней (олигоменорея) или удлинение до более чем 7 дней и вплоть до непрерывных кровотечений (полименорея);
- изменение объема кровопотери: скудные месячные или очень обильные (выделение крови со сгустками);
- болезненные менструации;
- полное отсутствие менструаций в течение более 6 месяцев;
- межменструальные кровянистые выделения.
Почему могут быть задержки месячных: основные причины
- Беременность. Чтобы исключить или подтвердить причину задержки месячных, необходимо сделать тест.
- Лактация. В период кормления грудью отмечается повышенное продуцирование пролактина. Этот гормон блокирует овуляцию, но в какой именно момент она снова появится, сказать точно невозможно, поэтому даже при отсутствии менструации можно забеременеть.
- Подростковый возраст. В период полового созревания краткосрочная аменорея считается физиологической нормой.
- Предклимактерический период (перименопауза). Обычно наблюдается у женщин от 45 лет. С каждым годом задержки месячных становятся все более частыми и продолжительными. Затем менструальные кровотечения прекращаются полностью.
Почему еще могут быть задержки месячных
- Гормональные нарушения. Воздействовать на цикл могут нарушения в репродуктивной системе, изменения в работе щитовидной железы, надпочечников или гипофиза.
- Сильный стресс. Стресс и слаженная работа репродуктивной системы – два взаимопротиворечивых понятия. Остановить войну в голове – одно из главных правил лечения нарушений менструального цикла.
- Смена часовых поясов или резкое изменение климата. Особенно если эти факторы происходят регулярно. Например, женщина часто ездит в командировку.
- Избыточный вес, дефицит веса или резкое похудение. Жировая ткань – это место синтеза половых гормонов и их скопления. Чрезмерное количество или дефицит жировой ткани влияют на нормальный гормональный баланс и, как следствие, на регулярность цикла.
- Чрезмерные физические нагрузки. При тяжелых тренировках увеличивается уровень андрогенов (мужских гормонов) и появляется выброс гормона стресса – кортизола.
- Сильные ограничения в питании и похудение за очень короткий промежуток времени могут приводить к задержке менструации.
- Гормональные контрацептивы. ГК ингибируют овуляцию и рост эндометрия – в этом и состоит их защитное действие. Поэтому девушка должна быть готова к тому, что цикл будет регулярным, но объем месячных становится меньше. Подбирать гормональные контрацептивы нужно со своим лечащим врачом, чтобы понимать, чего ждать и избежать нежелательных последствий для организма.
- Гинекологические болезни. Самым распространенным заболеванием, которое может приводить к нерегулярному циклу, является синдром поликистозных яичников. Это распространенная патология, при которой яйцеклетка не созревает, так что овуляция не происходит.
- Влиять на регулярность цикла могут инфекционные заболевания или воспалительные процессы внутренних половых органов.
Что делать, если месячные задерживаются
В первую очередь врач рекомендует не паниковать, записаться на консультацию к специалистам и не заниматься самолечением и поиском причин в интернете.
Напомню, если задержка длится дольше 7 дней или происходит регулярно, обязательно проконсультируйтесь с врачом.