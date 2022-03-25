Вспомните первые дни и недели войны. Почти у всех пропал аппетит. От шока не хотелось ничего, тошнило.

Но вот на четвертую неделю войны организм стал привыкать к ситуации. И многие отмечают, что появился не просто аппетит, а сильное влечение к сладкому, выпечке. Даже те, кто в мирное время отказывался от сладостей, пристрастились к ним.

Диетолог Анастасия Горобец объясняет, почему произошло именно так.

Нет желания есть

Физиологически стресс имеет две фазы – острую и хроническую.

– Во время острой фазы выделяется гормон адреналин, который готовит организм либо убегать, либо бороться с потенциальным врагом, – объясняет диетолог.

Таким образом, организм активирует процессы, помогающие выжить, а активность пищеварения уменьшается, выделение слюны, желудочного сока, ферментов, перистальтика кишечника тормозятся.

Не заставляйте себя есть. Это небезопасно, ведь еда будет долго лежать в желудке, плохо перевариваться. Поэтому возникнет тяжесть в желудке, тошнота или даже рвота.

– Прислушайтесь к себе. Нет аппетита – не ешьте, но обязательно пейте воду, чай, компот. Чтобы чувствовать больше энергии, подслащивайте напитки, – советует Горобец.

Через несколько дней вынужденного голодания следует употреблять в небольшом количестве высококалорийные сухофрукты, орешки.

– Поскольку ощущение аппетита и голода отсутствует, человек может просто забыть поесть. Советую поставить напоминание на телефон, чтобы каждые три-четыре часа вы могли сделать паузу для горстки орешков или семян. Энергия для организма жизненно необходима, – отмечает врач.

Фаза острого стресса также присуща детям. Они могут не чувствовать аппетита и голода, как и взрослые.

Чтобы отвлечь от стресса детей, поиграйте с ними, покажите мультики. Выбирайте тему, где есть фрукты, овощи, питание вообще.

Также можно разрешить им шоколадные батончики. Если это единственное, что сможет съесть ребенок в состоянии острого стресса, разрешите ему получить энергию из сладостей.

Этап второй – есть хочется все время

На смену первой фазе стресса приходит вторая. Теперь в организме выделяется другой гормон стресса – кортизол. Он дает силы для защиты. Но только в случаях короткого стресса. В хроническом – повышенный уровень сахара не используется как источник энергии. Поэтому калории откладываются в депо до нужных времен.

– Чтобы удержать этот уровень сахара в крови, организм формирует ощущение повышенного аппетита. Поэтому в хроническом стрессе нам сильно хочется легкоусвояемых углеводов (выпечку, сладости, рис, картофель), – отметила диетолог. – Эти продукты имеют высокий гликемический индекс. То есть их глюкоза способна быстро усваиваться и всасываться.

Влечение к жирному стимулирует работу дофаминовой системы. Удовольствие от еды временно отвлекает от стресса.

Как не заедать стресс

Каждый человек имеет свою продолжительность острого стресса: несколько часов, сутки или три дня. Если стрессовая ситуация продолжается, стресс хронизируется. И кортизол заставляет заедать его, что приводит к:

постоянно повышенному уровню сахара в крови;

формированию вредной привычки – постоянно что-то жевать;

инсулинорезистентности;

формированию “кортизолового живота” – ожирение в зоне живота;

склонности к развитию метаболического синдрома;

лишнему весу.

Нужно есть три раза в день. Основу рациона должны составлять клетчатка или пищевые волокна. Употребляйте крупы, цельнозерновые, бобовые, овощи и орехи. Они придают качественное долговременное насыщение.

— Если сильно хочется батона, позвольте себе ломтик на обед или завтрак. Сладкое тоже можно, но не как перекус, а после основного приема пищи, – советует диетолог.

Соблюдение этих советов поможет поддержать вес и предотвратить формирование инсулинорезистентности, которая вероятна в условиях повышенного синтеза кортизола.

Питание и психология

Многие не могут есть, читая, как в заблокированных городах у людей нет продуктов и те голодают.

Диетолог утверждает, что это вопрос психотерапевтического толка. Нужно менять свои мысли и убеждения. Пока вы будете испытывать вину из-за гуманитарной катастрофы в других городах, аппетит не вернется в норму.