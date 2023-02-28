Родинка может стать как незаметной изюминкой образа, так и большой проблемой для своего владельца. Проверять родинку желательно каждый месяц, чтобы следить за любыми изменениями.
Почему нельзя удалять родинки летом и когда лучше это делать – читайте в материале.
Можно ли удалять родинки летом
По словам врача-дерматовенеролога Анастасии Орлюк, можно без проблем удалять новообразование, если оно находится в закрытом месте и на него вообще не попадают солнечные лучи.
Можно также удалять новообразование, которое находится в открытом месте и периодически находится под влиянием солнечных лучей.
Однако в течение двух недель следует закрывать этот участок от активного попадания лучей или использовать солнцезащитный крем.
Но если новообразование находится на открытом участке, а в ближайшие две недели вы планируете активно загорать, то удаление лучше отложить.
В каких случаях нужно удалять родинки:
- когда есть высокий риск или появились признаки перерождения;
- родинка является выраженным косметическим дефектом;
- из-за местоположения родинка часто травмируется одеждой или аксессуарами.
Признаки перерождения родинки:
- родинка стала асимметричной;
- границы родинки неравны;
- изменился ее цвет;
- новообразование растет;
- кожа вокруг него покраснела и опухла;
- боль при пальпации;
- появился зуд, шелушение поверхности родинки или кожи вокруг;
- родинка кровоточит.
По словам эксперта, в случае обнаружения каких-либо изменений, например, появлению кровотечения или корки, изменению цвета, боли или зуда, изменению формы или размера, – следует немедленно обратиться к врачу.
Очень важно правильно и заблаговременно провести диагностику каждого новообразования, поскольку на фоне обычной родинки может развиться злокачественное образование.