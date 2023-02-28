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Красота

Почему нельзя удалять родинки летом и когда лучше всего это делать – ответ эксперта

28 февраля 2023, 14:56
Анна Голишевская Редактор сайта
Родимки
Источник: Unsplash

Родинка может стать как незаметной изюминкой образа, так и большой проблемой для своего владельца. Проверять родинку желательно каждый месяц, чтобы следить за любыми изменениями.

Почему нельзя удалять родинки летом и когда лучше это делать – читайте в материале.

Можно ли удалять родинки летом

По словам врача-дерматовенеролога Анастасии Орлюк, можно без проблем удалять новообразование, если оно находится в закрытом месте и на него вообще не попадают солнечные лучи.

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Можно также удалять новообразование, которое находится в открытом месте и периодически находится под влиянием солнечных лучей.

Однако в течение двух недель следует закрывать этот участок от активного попадания лучей или использовать солнцезащитный крем.

Но если новообразование находится на открытом участке, а в ближайшие две недели вы планируете активно загорать, то удаление лучше отложить.

В каких случаях нужно удалять родинки:

  • когда есть высокий риск или появились признаки перерождения;
  • родинка является выраженным косметическим дефектом;
  • из-за местоположения родинка часто травмируется одеждой или аксессуарами.

Признаки перерождения родинки:

  • родинка стала асимметричной;
  • границы родинки неравны;
  • изменился ее цвет;
  • новообразование растет;
  • кожа вокруг него покраснела и опухла;
  • боль при пальпации;
  • появился зуд, шелушение поверхности родинки или кожи вокруг;
  • родинка кровоточит.

По словам эксперта, в случае обнаружения каких-либо изменений, например, появлению кровотечения или корки, изменению цвета, боли или зуда, изменению формы или размера, – следует немедленно обратиться к врачу.

Очень важно правильно и заблаговременно провести диагностику каждого новообразования, поскольку на фоне обычной родинки может развиться злокачественное образование.

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