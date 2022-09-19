Осенью наш организм еще испытывает положительное влияние летнего отдыха, но в то же время уже готовится к приближающейся зиме.

Ветер, дожди и холод отнимают у нас энергию, которую нам дарило лето. Употребление овощей в этот период обогащает организм разнообразными витаминами.

Однако кое-кто из диетологов не советует совмещать некоторые овощи в одном салате. Почему нельзя есть огурцы с помидорами – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Украинцы очень часто едят салаты из огурцов и помидоров. Свежие и низкокалорийные овощи прекрасно подходят к любому гарниру.

Однако в последнее время возникает множество споров по поводу совместимости этих двух продуктов. Некоторые диетологи полагают, что при правильном питании совмещать огурцы с помидорами категорически нельзя.

Однако диетолог-нутрициолог Галина Довидная уверяет, что это миф.

Можно ли есть огурцы с помидорами

– Огурцы по своему составу относятся к щелочным продуктам, а помидоры – к кислым. При их сочетании образуются соли. Но для того чтобы образовались соли, которые будут вредить организму, помидоров и огурцов нужно съесть просто нереальное количество! Именно поэтому утверждение о том, что нельзя есть огурцы с помидорами – миф. Так можно говорить обо всех продуктах из нашего рациона, ведь вся еда — это лекарство, и вместе с тем – яд, – говорит Галина Довидная.

По словам эксперта, для того чтобы извлечь всю пользу из овощей, нужно соблюдать баланс.

– Важна мера и баланс тарелки (принцип гарвардской тарелки). Для нашего организма важна клетчатка, а вот огурец и помидор проигрывает в этом плане, потому что эти овощи на 80% состоят из воды, и только на 20% – из волокон клетчатки. Они не дают качественного насыщения организма и голод возвращается очень быстро, – предупредила диетолог.

Кроме популярного сочетания огурцов и помидоров в салатах, важно разнообразить блюдо добавлением других овощей и зелени.

– Обогащайте свой рацион, наполняйте его разнообразием! Особенно это касается сезона овощей. Добавляйте в сбалансированную тарелку (три раза в день) 150 г овощей, включая томаты, огурцы и различную листовую зелень, – предлагает Галина.

Не забывайте также о важности заправки к салату и масле.