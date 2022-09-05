По мнению медиков, самая высокая вероятность простудных заболеваний — именно осенью. На это влияют понижение температуры воздуха, изменение погоды, ветер и дожди.
Все вышеперечисленное приводит к переохлаждению организма, отчего падает иммунитет и повышается температура.
Правильно ли проверять температуру на ощупь? Почему не всегда можно оценить температуру тела на ощупь – смотрите в материале Фактов ICTV.
Существует мнение, что на ощупь можно с легкостью узнать, повышена ли у человека температура. Довольно часто температуру тела проверяют руками или прикосновением губ ко лбу.
Это обусловлено тем, что именно у этих частей тела — нежная кожа, и они мгновенно реагируют на любые температурные перепады.
Врач-педиатр Анна Кушнир убеждена, что метод измерения температуры тела на ощупь – ненадежен.
– Часто родители замечают, что у ребенка лихорадка, через прикосновения. Но стоит помнить, что это ненадежный метод определения температуры, ведь на ваши ощущения влияют многие факторы, как температура вашей собственной руки, так и условия окружающей среды (если в комнате жарко и ребенок под одеялом — вам может показаться, что у него повышенная температура), – сказала врач.
Терапевт объяснила, почему важно пользоваться именно термометром для измерения температуры.
– Мы не можем опираться лишь на температуру кожи, определяя, давать ли жаропонижающее средство. Обязательно следует померить температуру с помощью термометра, чтобы точно знать, повышена она или нет, – настаивает Анна Кушнир.