По мнению медиков, самая высокая вероятность простудных заболеваний — именно осенью. На это влияют понижение температуры воздуха, изменение погоды, ветер и дожди.

Все вышеперечисленное приводит к переохлаждению организма, отчего падает иммунитет и повышается температура.

Правильно ли проверять температуру на ощупь? Почему не всегда можно оценить температуру тела на ощупь – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Существует мнение, что на ощупь можно с легкостью узнать, повышена ли у человека температура. Довольно часто температуру тела проверяют руками или прикосновением губ ко лбу.

Это обусловлено тем, что именно у этих частей тела — нежная кожа, и они мгновенно реагируют на любые температурные перепады.

Врач-педиатр Анна Кушнир убеждена, что метод измерения температуры тела на ощупь – ненадежен.

– Часто родители замечают, что у ребенка лихорадка, через прикосновения. Но стоит помнить, что это ненадежный метод определения температуры, ведь на ваши ощущения влияют многие факторы, как температура вашей собственной руки, так и условия окружающей среды (если в комнате жарко и ребенок под одеялом — вам может показаться, что у него повышенная температура), – сказала врач.

Терапевт объяснила, почему важно пользоваться именно термометром для измерения температуры.