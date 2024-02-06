Почему пластика стала нормой, а звезды все более открыто говорят о ней — пластический хирург

Количество пластических операций в Украине ежедневно увеличивается. В то же время публичные лица все чаще делятся с аудиторией информацией о пластике на своем теле. Подтверждают это и кейсы известных украинских звезд, которые недавно рассказали о своих пластических операциях.

Пластический хирург Дмитрий Слоссер рассказал Фактам ICTV, почему публичные люди перестали скрывать пластические операции на своем теле.

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Почему звезды перестали скрывать пластику

Дмитрий Слоссер считает, что рост популярности признаний о пластических операциях среди публичных лиц может быть связан с несколькими факторами:

Тренды красоты и самовыражения

Публичные люди все больше стремятся выражать свою уникальность и влиять на свой внешний вид, чтобы соответствовать личным представлениям о красоте.

Это довольно распространенная практика на Западе, и украинские артисты, как правило, следуют их примерам.

Улучшение психологического состояния

Желание изменить что-то в своем теле довольно часто возникает у каждой второй публичной личности, которая ежедневно видит себя в кадре. Часть из них принимает и привыкает к своему телу, а другие — стремятся откорректировать определенные части тела.

— Как правило, публичные люди обращаются к пластическим хирургам, чтобы откорректировать те моменты, которые вызывают у них визуальный дискомфорт, — говорит Дмитрий Слоссер.

Также пластический хирург добавляет — если изменения действительно положительно влияют на моральное состояние артистов — они с радостью откровенно рассказывают об этом своей аудитории.

Кроме того, эти люди являются публичными, поэтому они привыкли делиться своей личной жизнью с аудиторией.

Уменьшение негативного отношения к людям, которые сделали пластическую операцию

В последнее время наблюдается уменьшение чрезмерного негатива от общества к пластическим операциям и косметическим процедурам.

Больше людей начинают рассматривать эти услуги как способ самовыражения и улучшения внешнего вида, а не как таинственный или недопустимый процесс.

В конце концов, можно заметить, как все больше звезд украинского шоу-бизнеса рассказывают о пластических операциях на своем теле. Вероятно, это еще увеличит количество таких признаний, поскольку уже сейчас это воспринимается как абсолютно приемлемая новость.

Напомним, недавно о своих операциях по увеличению груди рассказали танцовщица Илона Гвоздева, певица MamaRika и актриса Елена Светлицкая.