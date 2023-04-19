Второй подбородок — распространенная проблема, которая беспокоит не только женщин, но и мужчин.

Заметное разрастание жировой ткани в области шеи и подбородка имеет неэстетичный вид и добавляет несколько лет к реальному возрасту человека.

Факты ICTV узнавали, почему возникает второй подбородок и как избавиться от косметического дефекта.

Почему растет второй подбородок

Самая распространенная причина появления второго подбородка — набор веса. Это касается как мужчин, так и женщин.

Вследствие набора веса увеличивается количество подкожного жира в области подбородка и шеи, соответственно кожа растягивается, образуя двойной подбородок.

Однако, по словам врача-косметолога Людмилы Правды, второй подбородок может появляться и у стройных людей. Причинами появления двойного подбородка может быть:

Нарушение прикуса.

Особенности анатомического строения нижнего отдела лицевого черепа.

Генетическая предрасположенность: особенности метаболизма и биосинтеза коллагена и эластина. Вероятность появления второго подбородка у людей, у которых низкая эластичность кожи в семейном анамнезе, намного выше.

Нарушение осанки, например, если голова постоянно наклонена вниз. Это способствует ослаблению мышц шеи и провисанию кожи.

Неправильное положение во время отдыха (например, высокие подушки).

Лишний вес, ожирение, гормональные нарушения.

Возрастные изменения. Уже в возрасте 35-40 лет кожа начинает терять эластичность, и с каждым годом признаки гравитационного птоза становятся все заметнее.

Если говорить о появлении второго подбородка у стройных людей, то это может быть вызвано резкой потерей веса, вследствие чего подкожный жир исчезает, а кожа сжимается и обвисает.

Как убрать второй подбородок

Избавиться от второго подбородка в домашних условиях можно с помощью уменьшения подкожного жира и обратного стягивания обвисшей кожи.

Для этого стоит следить за питанием, заниматься физической активностью, работать над осанкой, решить проблемы с прикусом и тому подобное.

А вот специальные упражнения и массаж шеи при условии регулярного выполнения помогут укрепить тонус мышц подбородка и шеи.

Также, по словам косметолога, существуют качественные результативные процедуры для коррекции зоны подбородка и шеи. Они проводятся косметологическими и хирургическими методами.

Обратите внимание, что назначать такие процедуры может исключительно врач после осмотра и сдачи необходимых анализов.