Второй подбородок — распространенная проблема, которая беспокоит не только женщин, но и мужчин.
Заметное разрастание жировой ткани в области шеи и подбородка имеет неэстетичный вид и добавляет несколько лет к реальному возрасту человека.
Факты ICTV узнавали, почему возникает второй подбородок и как избавиться от косметического дефекта.
Почему растет второй подбородок
Самая распространенная причина появления второго подбородка — набор веса. Это касается как мужчин, так и женщин.
Вследствие набора веса увеличивается количество подкожного жира в области подбородка и шеи, соответственно кожа растягивается, образуя двойной подбородок.
Однако, по словам врача-косметолога Людмилы Правды, второй подбородок может появляться и у стройных людей. Причинами появления двойного подбородка может быть:
- Нарушение прикуса.
- Особенности анатомического строения нижнего отдела лицевого черепа.
- Генетическая предрасположенность: особенности метаболизма и биосинтеза коллагена и эластина. Вероятность появления второго подбородка у людей, у которых низкая эластичность кожи в семейном анамнезе, намного выше.
- Нарушение осанки, например, если голова постоянно наклонена вниз. Это способствует ослаблению мышц шеи и провисанию кожи.
- Неправильное положение во время отдыха (например, высокие подушки).
- Лишний вес, ожирение, гормональные нарушения.
- Возрастные изменения. Уже в возрасте 35-40 лет кожа начинает терять эластичность, и с каждым годом признаки гравитационного птоза становятся все заметнее.
Если говорить о появлении второго подбородка у стройных людей, то это может быть вызвано резкой потерей веса, вследствие чего подкожный жир исчезает, а кожа сжимается и обвисает.
Как убрать второй подбородок
Избавиться от второго подбородка в домашних условиях можно с помощью уменьшения подкожного жира и обратного стягивания обвисшей кожи.
Для этого стоит следить за питанием, заниматься физической активностью, работать над осанкой, решить проблемы с прикусом и тому подобное.
А вот специальные упражнения и массаж шеи при условии регулярного выполнения помогут укрепить тонус мышц подбородка и шеи.
Также, по словам косметолога, существуют качественные результативные процедуры для коррекции зоны подбородка и шеи. Они проводятся косметологическими и хирургическими методами.
Обратите внимание, что назначать такие процедуры может исключительно врач после осмотра и сдачи необходимых анализов.