Акне, или как называют в народе прыщи — распространенная проблема среди населения. Обычно эти неприятные высыпания появляются на лице, спине и груди.
Распространено мнение, что прыщи на спине — это подростковая проблема, однако это не совсем так. Многие взрослые люди страдают от высыпания на спине, что вызывает дискомфорт и имеет не совсем эстетичный вид.
Факты ICTV узнавали, почему появляются прыщи на спине и что делать, чтобы предотвратить проблему.
Прыщи на спине: причины появления
По словам врача-дерматолога Анжелики Бобровой, прыщи на спине возникают вследствие нарушения нормального функционирования потовых и сальных желез.
— К появлению высыпаний на спине приводят различные факторы внешнего и внутреннего характера, — говорит врач.
К внутренним причинам появления прыщей на спине можно отнести:
- аллергию;
- генетическую предрасположенность;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- избыточный вес;
- неправильное питание;
- стресс;
- чрезмерное потоотделение;
- эндокринные нарушения.
— Кроме того, к внутренним причинам относятся гормональные изменения в организме. Гормональные прыщи на спине у подростков связаны с возрастными особенностями развития, — добавляет врач дерматолог.
Что же касается внешних причин, то по словам Бобровой, к появлению прыщей также могут привести:
- использование не правильных косметических средств (возможно гель или мыло для спины вам просто не подходит);
- недостаточная гигиена (нерегулярное мытье спины);
- ношение синтетической и очень узкой одежды (она может впитывать в себя пот и грязь. Как результат, появляются новые высыпания);
- загорание без защитных средств — под действием солнечных лучей утолщается роговой слой эпидермиса, а это приводит к накоплению кожного сала и закупориванию пор.
— К внешним причинам прыщей на спине также относятся распущенные волосы, кончики которых раздражают кожу и провоцируют чрезмерную выработку кожного сала, — добавляет дерматолог.
Что касается самих прыщей на спине, то они могут быть воспалительными и невоспалительными (закрытые комедоны — белые угри; открытые комедоны — черные точки).
— К воспалительным видам прыщей на спине относятся: папулы (плотные прыщи розового цвета), пустулы (небольшие скопления гноя в верхнем слое эпидермиса с белой головкой посередине), узлы и кисты (глубокие подкожные уплотнения), — отмечает Боброва.
Дерматолог добавляет, что появление прыщей на спине свидетельствует о нарушениях в работе организма.
— Чтобы вылечить прыщи на спине, необходимо определить причину их появления. А сделать это может только врач. Поэтому важно не медлить с посещением дерматолога, — советует Боброва.
Что делать, чтобы прыщи не появились на спине?
Чтобы предотвратить появление акне на спине, необходимо придерживаться простых рекомендаций:
- соблюдение правил гигиены спины (регулярное мытье);
- правильное и сбалансированное питание;
- правильный уход за кожей спины (использование косметических средств);
- важно соблюдать режим сна и отдыха;
- избегать перегрева и солнечных ожогов спины.
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