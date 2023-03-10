Акне, или как называют в народе прыщи — распространенная проблема среди населения. Обычно эти неприятные высыпания появляются на лице, спине и груди.

Распространено мнение, что прыщи на спине — это подростковая проблема, однако это не совсем так. Многие взрослые люди страдают от высыпания на спине, что вызывает дискомфорт и имеет не совсем эстетичный вид.

Факты ICTV узнавали, почему появляются прыщи на спине и что делать, чтобы предотвратить проблему.

Сейчас смотрят

Прыщи на спине: причины появления

По словам врача-дерматолога Анжелики Бобровой, прыщи на спине возникают вследствие нарушения нормального функционирования потовых и сальных желез.

— К появлению высыпаний на спине приводят различные факторы внешнего и внутреннего характера, — говорит врач.

К внутренним причинам появления прыщей на спине можно отнести:

аллергию;

генетическую предрасположенность;

заболевания желудочно-кишечного тракта;

избыточный вес;

неправильное питание;

стресс;

чрезмерное потоотделение;

эндокринные нарушения.

— Кроме того, к внутренним причинам относятся гормональные изменения в организме. Гормональные прыщи на спине у подростков связаны с возрастными особенностями развития, — добавляет врач дерматолог.

Что же касается внешних причин, то по словам Бобровой, к появлению прыщей также могут привести:

использование не правильных косметических средств (возможно гель или мыло для спины вам просто не подходит);

недостаточная гигиена (нерегулярное мытье спины);

ношение синтетической и очень узкой одежды (она может впитывать в себя пот и грязь. Как результат, появляются новые высыпания);

загорание без защитных средств — под действием солнечных лучей утолщается роговой слой эпидермиса, а это приводит к накоплению кожного сала и закупориванию пор.

— К внешним причинам прыщей на спине также относятся распущенные волосы, кончики которых раздражают кожу и провоцируют чрезмерную выработку кожного сала, — добавляет дерматолог.

Что касается самих прыщей на спине, то они могут быть воспалительными и невоспалительными (закрытые комедоны — белые угри; открытые комедоны — черные точки).

— К воспалительным видам прыщей на спине относятся: папулы (плотные прыщи розового цвета), пустулы (небольшие скопления гноя в верхнем слое эпидермиса с белой головкой посередине), узлы и кисты (глубокие подкожные уплотнения), — отмечает Боброва.

Дерматолог добавляет, что появление прыщей на спине свидетельствует о нарушениях в работе организма.

— Чтобы вылечить прыщи на спине, необходимо определить причину их появления. А сделать это может только врач. Поэтому важно не медлить с посещением дерматолога, — советует Боброва.

Что делать, чтобы прыщи не появились на спине?

Чтобы предотвратить появление акне на спине, необходимо придерживаться простых рекомендаций:

соблюдение правил гигиены спины (регулярное мытье);

правильное и сбалансированное питание;

правильный уход за кожей спины (использование косметических средств);

важно соблюдать режим сна и отдыха;

избегать перегрева и солнечных ожогов спины.

Также читайте: