Запеченный картофель – идеальный ужин или обед. Для приготовления горячей закуски нужно совсем немного ингредиентов и минимум усилий, уверяет шеф Евгений Клопотенко. В результате получаем вкусную, хрустящую картошечку.

Ингредиенты

5 больших или средних картофелин

150 г консервированной кукурузы

180 г твердого сыра

50 г размягченного сливочного масла

веточек петрушки

соль и перец по вкусу

Возьмите большие или средние картофелины желательно одинакового размера. Духовку разогрейте до 180 градусов.

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Тщательно помойте пять картофелин, обсушите бумажными полотенцами и заверните каждую в фольгу. Положите на противень или в форму для запекания. Поставьте в разогретую духовку и запекайте 1 час 20 минут. жить от размера картофелин.

Готовому картофелю дайте остыть. Затем с помощью столовой ложки извлеките середину в отдельную миску, сделав “челноки”.

Картошку в миске разомните и добавьте мягкое сливочное масло. Натрите на мелкой терке 180 г сыра и половину положите в миску с начинкой.

Откройте банку консервированной кукурузы, слейте жидкость. Выложите в миску с картофелем и сыром 150 г кукурузы.

Помойте пять веточек петрушки, отделите листики и порубите их, добавьте в миску. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.

С помощью ложки выложите начинку в картофельные челноки. Посыпайте каждую картофелину натертым оставшимся сыром. Выложите в форму для запекания и поверните в горячую духовку.

Запекайте картофель с кукурузой и творогом 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Источник: Евгений Клопотенко