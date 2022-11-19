Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

“Лодочки” из картофеля с сыром

19 ноября 2022, 19:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
картопля
Источник: Depositphotos

Запеченный картофель – идеальный ужин или обед. Для приготовления горячей закуски нужно совсем немного ингредиентов и минимум усилий, уверяет шеф Евгений Клопотенко. В результате получаем вкусную, хрустящую картошечку.

Ингредиенты

  • 5 больших или средних картофелин
  • 150 г консервированной кукурузы
  • 180 г твердого сыра
  • 50 г размягченного сливочного масла
  • веточек петрушки
  • соль и перец по вкусу

Возьмите большие или средние картофелины желательно одинакового размера. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Сейчас смотрят

Тщательно помойте пять картофелин, обсушите бумажными полотенцами и заверните каждую в фольгу. Положите на противень или в форму для запекания. Поставьте в разогретую духовку и запекайте 1 час 20 минут. жить от размера картофелин.

Готовому картофелю дайте остыть. Затем с помощью столовой ложки извлеките середину в отдельную миску, сделав “челноки”.

Картошку в миске разомните и добавьте мягкое сливочное масло. Натрите на мелкой терке 180 г сыра и половину положите в миску с начинкой.

Откройте банку консервированной кукурузы, слейте жидкость. Выложите в миску с картофелем и сыром 150 г кукурузы.

Помойте пять веточек петрушки, отделите листики и порубите их, добавьте в миску. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.

С помощью ложки выложите начинку в картофельные челноки. Посыпайте каждую картофелину натертым оставшимся сыром. Выложите в форму для запекания и поверните в горячую духовку.

Читайте также:
лавашВместо хлеба: как приготовить картофельный лаваш на скорую руку

Запекайте картофель с кукурузой и творогом 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Источник: Евгений Клопотенко 

Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь