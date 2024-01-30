Некоторые используют солярий для облегчения симптомов псориаза, но рекомендации дерматологов совсем другие.

Звезда реалити-шоу

Недавно 43-летняя Ким Кардашьян опубликовала видео о том, как использует солярий, чтобы избавиться от симптомов псориаза. Однако один из ее поклонников прокомментировал, что это не очень полезно, ведь увеличивает риск развития двух самых распространенных типов карциномы (плоскоклеточной и базальноклеточной) и меланомы, самого опасного типа рака кожи.

В ответ на это Ким отметила, что она пользуется солярием не слишком часто, только когда состояние ухудшается.

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На самом деле солярий сразу активизирует работу многих функций организма. Поэтому загар может действительно облегчить состояние, но в то же время увеличивает риск развития рака кожи.

— Я не рекомендую человеку с псориазом посещать обычный солярий. Большинство из них содержат опасные UVA-лучи, которые связаны с развитием рака кожи и преждевременным старением, — говорит дерматолог Джошуа Цайхнер.

Он советует проконсультироваться с врачом для разработки индивидуального плана лечения и местной терапии специальными кремами, которые могут помочь при локализованных вспышках заболевания.