Детский плач, хроническая усталость, недосып и изменения в теле — это то, с чем сталкивается любая мать после возвращения из роддома. Жизнь семьи меняется, из-за чего могут страдать сексуальные отношения пары.

Гинеколог Оксана Негрич рассказала, когда можно вернуться к сексу после родов, и как избежать дискомфорта, чтобы вернуть удовольствие.

— Независимо от того, были роды через естественные родовые пути или путем кесарева сечения, нужно подождать как минимум до полного завершения послеродовых лохий и заживления послеродовых разрывов, — подчеркивает специалист.

Обычно этот период длится 4-6 недель после родов, но иногда может быть дольше. В идеале — перед восстановлением сексуальных отношений пройти осмотр гинеколога и убедиться в том, что нет противопоказаний. ⠀

По словам Негрич, женщинам после родов стоит ожидать следующего:

повышенный уровень гормона пролактина и дефицит эстрогенов обусловливают сухость и повышенную ранимость слизистой влагалища, как следствие — боль и дискомфорт;

растяжение/повреждение мышц тазового дна после родов вызывают недостаточную чувствительность, выход воздуха из влагалища во время полового акта;

отсутствие времени, хроническая усталость уменьшают либидо и удовольствие от половых отношений.

Гинеколог утверждает, что минимизировать дискомфорт можно благодаря теплой ванне перед сексом. Также рекомендуется использовать лубриканты на водной основе.

— Не бойтесь экспериментов. Обсудите альтернативы вагинальному половому акту — массаж, оральный секс или взаимная мастурбация, — говорит эксперт.

Чтобы вернуть секс после родов, женщине нужно найти время, когда она не слишком уставшая и не перегружена мыслями. Необходимо ухаживать за собой и не забывать о физической активности. Спорт улучшает восприятие своего тела, настроение, что положительно влияет на либидо.

Кроме того, для восстановления после родов и возвращения сексуальных ощущений нужно обратить внимание на проработку мышц тазового дна (упражнения Кегеля, физиотерапевтическое лечение).

Если половой акт по-прежнему болезненный и не доставляет удовольствия, необходимо проконсультироваться с врачом. Важно помнить, что рекомендуемый минимальный интервал до следующей беременности — 18-24 месяцев, поэтому следует использовать надежную контрацепцию.

Источник: Оксана Негрич